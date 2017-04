 Börse Frankfurt: Dax wird keine Sprünge machen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Frankfurt/DüsseldorfHohe Sprünge werden vom Dax zum Wochenende nicht mehr erwartet und so startete er im leichten Minus in den letzten Börsentag der Woche. Zuletzt lag der deutsche Leitindex allerdings mit leichten 0,06 Prozent im Plus, und zwar bei 12.451,4 Zählern. Denn nachdem der Dax im Laufe der Woche ein neues Allzeithoch erreicht hatte, verlieren die Anleger langsam ihre Euphorie. Die Umfrageergebnisse in Frankreich zeigen, dass eine Wahl Le Pens zur Präsidentin doch nicht ganz unmöglich ist, und auch die Warnung von US-Präsident Donald Trump vor einer Verschärfung des Nordkorea-Konflikts sorgen für Unsicherheit.

„Es besteht die Möglichkeit, dass wir am Ende einen großen, großen Konflikt mit Nordkorea haben“, sagte Trump in einem Reuters-Interview. Dem US-Präsidenten zufolge könnten diplomatische Bemühungen mit Nordkorea scheitern. Auch der chinesische Außenminister Wang Yi betonte, es bestehe die Gefahr, dass die Situation auf der koreanischen Halbinsel eskaliere. Die Börsen in Asien reagierten mit Kursverlusten auf die Aussagen, der südkoreanische Won gab zum Dollar nach.

Die Inflation in der Euro-Zone ist 0,1 Prozent höher als erwartet und liegt Schätzungen zufolge bei 1,9 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Die Energiepreise zogen mit 1,3 Prozent zum Vorjahr stärker an als im März, als diese Kosten nur um 0,9 Prozent stiegen. Dienstleistungen verteuerten sich diesmal um 1,8 Prozent, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak um 1,5 Prozent.

Die EZB sieht einen Inflationswert von knapp unter zwei Prozent als Ideal an – für die Konjunktur.

EZB-Chef Mario Draghi machte nach der Zinssitzung am Donnerstag deutlich, dass er trotz der anziehenden Inflation an seiner lockeren Geldpolitik festhalten will. Die EZB werde weiterhin über „vorübergehende Ausschläge“ bei der Teuerung hinwegsehen. Die bisherigen Hinweise genügten nicht, um den Ausblick für die Inflation zu ändern.

„Neue Anleger kommen auf dem aktuellen Kursniveau nicht in den Markt. Der Optimismus geht langsam wieder zurück“, sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zu den weiteren Entwicklungen des deutschen Leitindex.

Zuletzt führte die Commerzbank den Dax mit einem guten Plus von 2,48 Prozent an, gefolgt von der Deutschen Post mit 1,57 Prozent im positiven Bereich – kein Wunder nach der Deutsche Post nach der Bestätigung der Jahresziele. Größter Verlierer des Dax war Linde mit 1,4 Prozent im Minus. Zunächst hatten Anlegern der Ergebnis- und Umsatzanstieg bei Linde gefallen, im Frühhandel hatte das Unternehmen den Dax sogar angeführt – dann die plötzliche Wende. Zweifel an den Fusionsplänen mit dem US-Rivalen Praxair dämpften Händlern zufolge nämlich die Stimmung. Auf dem zweiten Platz der Verlierer lag zuletzt Vonovia mit minus 1,3 Prozent.

Der MDax sank um leichte 0,12 Prozent, der SDax stieg um moderate 0,49 Prozent. Der Euro legte zuletzt um 0,58 Prozent zum Dollar zu und lag so bei 1,0935.