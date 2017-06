 Börse Frankfurt: Dax zu Handelsbeginn schwächer

Börse Frankfurt Prognosen erwarten vom Dax am Dienstag wenig Veränderung. Für Telekom- und Stada-Aktien wird es spannend. (Foto: Reuters)

FrankfurtNach den Kursgewinnen zu Wochenbeginn haben Anleger wieder den Rückzug angetreten. Der Dax verlor im morgendlichen Handel am Dienstag 0,9 Prozent tiefer bei 12.657 Punkten. Am Aktienmarkt herrscht vor den Auftritten wichtiger Notenbanker Zurückhaltung.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 1,1 Prozent auf 24.992 Punkte. Beim Technologiewerte-Index TecDax stand ein Minus von 0,8 Prozent auf 2251 Zähler zu Buche. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent abwärts.

Größter Verlierer im Leitindex waren die Aktien der Deutschen Telekom, sie rutschten zeitweise vier Prozent auf ein Zehn-Wochen-Tief von 15,96 Euro ab. Die Telekom rückte ins Blickfeld, nachdem Insidern zufolge ihre Fusionsbemühungen in den USA einen Dämpfer erlitten. Mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, die Übernahmegespräche der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem US-Mobilfunkanbieter Sprint lägen auf Eis, da dieser nun Verhandlungen mit den Kabelfirmen Charter Communications und Comcast führe.

Insidern zufolge startete Sprint exklusive Verhandlungen mit den Kabelfirmen Charter Communications und Comcast. Fusionsgespräche von Sprint mit T-Mobile lägen daher bis Ende Juli auf Eis. „Das kommt überraschend, weil der Deal zwischen Sprint und T-Mobile US erwartet worden war“, sagte ein Händler. Analysten von Equinet betonten, es sei möglich, dass die Verhandlungen zwischen Sprint und T-Mobile US nach dem Ablauf der Frist zu besseren Konditionen wieder aufgenommen würden.

Eine Gewinnwarnung von Schaeffler belastete die gesamte Autozulieferbranche. Schaeffler-Aktien rauschten um 11,5 Prozent in die Tiefe, nachdem der fränkische Konzern erklärte, wegen des Preisdrucks der Autobauer in diesem Jahr ein geringeres Ergebnis zu erwarten. Die im Dax notierten Titel von Continental gaben 3,1 Prozent nach, Leoni verloren 3,6 Prozent, Elringklinger zwei Prozent und Hella 4,1 Prozent.

Der Konzern mit Sitz in Herzogenaurach bei Nürnberg stellt Bauteile für Motoren, Getriebe und Fahrwerke sowie Wälz- und Gleitlager für die Industrie her. Das zweite Quartal sei wegen erhöhten Preisdrucks im Autogeschäft deutlich schwächer gelaufen, hatte Schaeffler am Montagabend nach Börsenschluss mitgeteilt. Der Anteil des Gewinns am Umsatz vor Sondereinflüssen, Zinsen und Steuern dürfte deshalb statt mindestens 12 Prozent nur noch mindestens 11 Prozent erreichen. Seine Umsatzprognose für 2017 bestätigte Schaeffler dagegen.

Großes Gesprächsthema an den Börsen war die gescheiterte Übernahme des Arzneimittelherstellers Stada. Die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven verfehlten knapp die Annahmequote von 67,5 Prozent der Stada-Aktien. Nur 65,5 Prozent der Aktionäre nahmen die Offerte über 66 Euro je Aktie an. Die Aktien sackten um 6,6 Prozent auf 57,69 Euro ab.

Für Erleichterung bei Börsianern sorgte der wieder steigende Ölpreis. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 46,18 Dollar je Barrel (159 Liter). Die stark gefallenen Preise für den Rohstoff hatten die Aktienmärkte in den vergangenen Tagen belastet.

Im Tagesverlauf werden sich mehrere führende Notenbanker zur Geldpolitik äußern. Am Vormittag wird EZB-Chef Mario Draghi im portugiesischen Sintra sprechen. Zudem werden sich US-Währungshüter zu Wort melden, darunter am Abend Fed-Chefin Janet Yellen. Zuletzt hatten sich einige Mitglieder der US-Notenbank für ein langsameres Straffungstempo ausgesprochen. Das bedeutet: Sie sind dafür, den Leitzins eher später als früher ein weiteres Mal anzuheben.

An der Wall Street schloss der Dow Jones die Sitzung 0,1 Prozent höher, während der Nasdaq 0,3 Prozent verlor. Der S&P500 blieb fast unverändert bei 2439,07 Punkten. In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,3 Prozent auf 20.215 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,2 Prozent auf 3179 Punkte.