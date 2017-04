FrankfurtZur Wochenmitte ist der Dax erst mal nicht vom Fleck gekommen. Im Frühhandel notierte der Deutsche Aktienindex mit 12.550 Punkten 0,2 Prozent leichter. Gestern hatte er minimal zugelegt. Knapp hundert Punkte unter seinem Allzeithoch von 12.390 Punkten aus dem April 2015 scheint den Anlegern die Kraft zu fehlen für einen weiteren ernsten Angriff. Es bräuchte Impulse, doch der Konjunkturkalender ist am Mittwoch spärlich bestückt. So ist es derzeit das politische Geschehen, das im Fokus steht – und hemmt. Am Donnerstag wird US-Präsident Donald Trump zum schwierigen Staatsbesuch in Peking erwartet. Und in Frankreich läuft der für Europa richtungsentscheidende Wahlkampf auf Hochtouren.

„Zwar lockt das Allzeithoch bei knapp 12.400 Dax-Punkten, andererseits laden die entsprechend ambitionierten Kurshöhen auch zu Gewinnmitnahmen ein“, kommentierte Börsenexperte Gregor Kuhn vom Broker IG. Unterstützung könnte vom französischen Wahlkampf ausgehen. Im Kampf um die Präsidentschaft behauptete der parteiunabhängige Emmanuel Macron am Dienstagabend auch nach der zweiten Fernsehdebatte seine Favoritenrolle.

An der Wall Street dominierte gestern die Vorsicht angesichts der ungewissen Aussichten für die wirtschaftspolitischen Pläne von Präsident Donald Trump. Vor Trumps Zusammenkunft mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping am Donnerstag und Freitag dürften die Anleger kaum größere Risiken eingehen, erläuterte Volkswirt Peter Cardillo vom Investmenthaus First Standard Financial.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent im Plus bei 20.689 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 trat bei 2360 Zählern auf der Stelle. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 5898 Punkte.

In Tokio ging der Nikkei-Index mit einem Plus von 0,3 Prozent aus dem Handel bei 18.861 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index notierte unverändert auf 1505 Zählern. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte ebenfalls 0,3 Prozent zu. Lediglich Chinas Märkte entwickelten sich dynamisch. Ein Beschluss der Zentralregierung, in der Provinz Hebei eine neue Wirtschaftszone zu errichten, lockte Investoren an. Der CSI 300 gewann 1,4 Prozent auf 3503 Zähler, die Kurse in Shanghai und Shenzhen kletterten um 1,5 und 1,8 Prozent.

Mit Spannung warten Börsianer insbesondere darauf, welche Signale von den beiden Präsidenten in der umstrittenen Handelspolitik kommen werden. „Trump hat in der vergangenen Woche schon angekündigt, dass das Treffen schwierig werden wird“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Der US-Präsident wirft China vor, die eigene Währung künstlich niedrig zu halten, um die heimische Exportwirtschaft zu stärken. „Ob sich Trump beim Treffen diplomatischer zeigen wird, ist ungewiss“, sagte Cutkovic.