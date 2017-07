Den Autobauern droht Ungemach – und damit auch den Anlegern

Ein teurer Euro trifft vor allem Deutschlands Auto-Firmen, verkaufen diese ihre Autos doch weltweit. Ihre Kurse stehen aber aus einem anderen Grund gehörig unter Druck: Den aufgekommenen Kartell-Vorwürfen. Vor dem Wochenende hatte ein Medienbericht des Nachrichtenmagazins Spiegel über mögliche Absprachen der großen Hersteller das Parkett in Aufruhr versetzt. BMW, Daimler und Volkswagen samt Porsche und Audi sollen sich seit den 1990er Jahren über die Technik ihrer Fahrzeuge, über Kosten, Zulieferer, Märkte und Strategien abgesprochen haben. Das Ganze wirft ein neues Licht auf den Skandal um manipulierte Diesesl-Abgaswerte, ein schales Licht.

Die EU-Kommission geht den Angaben zufolge entsprechenden Hinweisen nach. „Die möglichen finanziellen Belastungen – Strafzahlungen, Schadensersatz etc. – lassen sich auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen nicht abschätzen“, schrieb DZ Bank-Analyst Michael Punzet in einem Kommentar. Der Experte bringt zwar eine Einstiegschance ins Spiel. Die Aktien der Autobauer seien teilweise günstig. Abhängig vom Nachrichtenfluss müsse in den kommenden Wochen aber mit kräftigen Kursausschlägen gerechnet werden. Denn welche Kreise die Vorwürfe ziehen werden, ist noch nicht ersichtlich.

Die Kurse jedenfalls gaben am Montag gleich weiter nach. Zeitweise ging es beinahe vier Prozent runter. Am Ende standen bei Volkswagen Kursverluste von 1,4 Prozent in den Büchern, Daimler verloren 2,7 Prozent, BMW 2,8 Prozent.

Schon die Vorgaben waren schwach ausgefallen. Ein steigender Yen hatte die japanischen Börsen zum Wochenanfang belastet. Der Nikkei-Index rutschte unter die wichtige 20.000-Punkte-Marke und schloss 0,6 Prozent tiefer bei 19.975 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,1 Prozent. Lediglich chinesische Aktien legten in Fernost zu, der CSI rückte 0,4 Prozent vor.

An der Wall Street gaben die Kurse zum Wochenanfang leicht nach. Im Zuge der Bilanzsaison machten sie Kasse, der Dow-Jones-Index lief am Montag mit 21.512 Zählern 0,3 Prozent leichter. „Bis jetzt ist die Berichtssaison gut gelaufen, und die Chefs malen ein rosiges Bild. Viele Leute nehmen nun Gewinne mit und positionieren sich neu“, sagte J.J. Kinahan, Chefstratege bei TD Ameritrade. Auch in der neuen Woche warten viele Berichte auf ihre Veröffentlichung: Am Montag stellt sich die Google-Mutter Alphabet den Investoren, am Dienstag General Motos, Ford und Facebook, am Donnerstag Amazon.

In Deutschland stehen die Zahlen der Deutsche Börse und Daimler (Mittwoch) an, am Donnerstag die von BASF, Bayer, Deutsche Bank und Volkswagen eher Linde die Woche am Freitag beendet. International kommen Peugeot und Nestlé. „Aktien von Unternehmen, die Schätzungen verfehlen, werden dieses Quartal aggressiver verkauft als in der vergangenen Berichtssaison“, meint Emmanuel Cau, Aktienstratege bei JP Morgan. Umgekehrt bedeutet dies, dass Unternehmen die Erwartungen der Anleger übertreffen müssen, um noch ordentliche Sprünge am Aktienmarkt zu schaffen.