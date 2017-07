FrankfurtDer Dax hat zur Wochenmitte keine klare Richtung gefunden. Der deutsche Leitindex pendelte am Mittwoch zwischen Plus und Minus und stand zuletzt minimal höher bei 12.454 Punkten. Während in Asien die politische Lage nach dem Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea angespannt bleibt, sorgte der wieder etwas schwächere Euro für Beruhigung. Eine schwache Gemeinschaftswährung kann die Ausfuhrchancen exportorientierter Unternehmen erhöhen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg um 0,3 Prozent auf 24.699 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,7 Prozent auf 2223 Punkte nach oben. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbesserte sich minimal auf nun 3481 Zähler.

„Die Anleger wollen das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung abwarten“, sagte ein Händler. Zudem stünden am Freitag der Beginn des G20-Treffens in Hamburg und die US-Arbeitsmarktdaten an. „Bei dem Gipfel an der Alster interessieren die Inhalte den Markt zwar weniger. Aber die Investoren wollen sehen, wie Trump sich auf der internationalen Bühne geben wird.“

US-Präsident Donald Trump wird am Freitag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammenkommen. Nach russischen Angaben soll es dabei auch um die Bekämpfung des Terrorismus gehen. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) der Welt steht auch im Zeichen des jüngsten Raketentests Nordkoreas.

An den Märkten warten die Anleger zudem mit Spannung auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juni. Er wird wie das am Mittwochabend nach Handelsschluss in Europa anstehende Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung auf Hinweise zu Tempo und Ausmaß der laufenden Straffung der Geldpolitik abgeklopft. Überraschungen werde es im Protokoll zwar kaum geben, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Die Investoren hofften aber auf Details zur geplanten Reduzierung der Bilanzsumme. „Es besteht noch immer Unsicherheit, welche Effekte diese Maßnahme der Federal Reserve auf die Märkte haben könnte.“ Die Fed hatte im Juni den Leitzins angehoben und einen Abbau ihrer durch massive Anleihenkäufe aufgeblähten Bilanz angekündigt.

Bei den Einzelwerten katapultierte eine Kaufempfehlung der britischen Großbank HSBC die Aktien von Adidas an die Spitze von Dax und EuroStoxx50: Sie stiegen um 4,8 Prozent auf 176,35 Euro und näherten sich damit ihrer am 4. Mai markierten Bestmarke von 188,95 Euro. Die Analysten spekulierten über eine mögliche Prognoseanhebung nach der Vorlage der Quartalsergebnisse Anfang August.

Bayer blieb hingegen nach der Gewinnwarnung in der vergangenen Woche Bayer mit einem Abschlag von zuletzt 0,7 Prozent im Minusstecken. Die im MDax gelisteten Aktien von Stada kamen nach dem Kursplus vom Dienstag im Schlepptau des Chefwechsels kaum vom Fleck. Die Finanzinvestoren Advent und Permira, die zuletzt von den Konkurrenten Bain und Cinven überboten worden waren, sollen einen neuen Anlauf zur Übernahme des Arzneimittelherstellers erwägen.

Am MDax-Ende verloren die Anteilscheine von Zalando zwischenzeitlich 0,6 Prozent. Am Mittag notierten die Aktien aber schon wieder mit 1,1 Prozent im Plus. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte die Gewinnschätzungen gesenkt und damit den geplanten Investitionen des Online-Modehändlers Rechnung getragen. Im TecDax gab es für die Anteilsscheine von Nordex ein Plus von 2,2 Prozent. Der Windkraftanlagenbauer erhielt im zweiten Quartal aus Deutschland Aufträge für den Bau von 13 Projekten.