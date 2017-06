FrankfurtDer Dax steigt wieder: Ermuntert von Kursgewinnen an der Wall Street haben sich Anleger am Donnerstag auch mit deutschen Aktien eingedeckt. Der Dax stieg zur Eröffnung um 0,5 Prozent auf 12.708 Punkte. Wegen der aktuellen Euro -Aufwertung seien weitere größere Kursgewinne aber unwahrscheinlich, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. „Für Deutschland als Exportnation ist eine starke Währung ein Nachteil.“ Angetrieben von anhaltenden Spekulationen auf eine straffere EZB-Geldpolitik stieg der Euro auf ein Zwölf-Monats-Hoch von 1,1419 Dollar.

Zu den Favoriten im Dax zählten Commerzbank und Deutsche Bank mit Kursgewinnen von bis zu zwei Prozent. Die Geldhäuser profitieren besonders von der geplanten Normalisierung der Geldpolitik. Zur positiven Branchenstimmung trug außerdem bei, dass die US-Rivalen allesamt den Stresstest der Notenbank Fed bestanden haben.

Der Mittwoch hatte vielen Börsenteilnehmern schlechte Laune beschert: Der steigende Euro sowie eine Meldung, wonach die Aussagen von Mario Draghi auf der Notenbank-Konferenz von Sintra als Hinweise auf eine weniger lockere Geldpolitik missverstanden worden seien, ließen die Kurse bröckeln. „Da ist wohl was schiefgelaufen bei der EZB-Kommunikation“, sagte ein Börsianer. „Mehr Verwirrung als Nutzen.“

Mit einem Abschlag von 0,2 Prozent auf 12.647 Punkte ging der Dax aus dem Handel. Der MDax, in dem mittelgroße Unternehmen abgebildet sind, büßte 0,3 Prozent auf 24.831 Punkte ein, der TecDax verlor sogar 1,1 Prozent auf 2221 Zähler.

Für gute Stimmung sorgen am Donnerstag die Vorgaben aus dem Ausland: So haben zuletzt die Kursgewinne im Bankensektor den Börsen in den USA nach oben verholfen. Der Dow-Jones-Index ging 0,7 Prozent fester aus dem Handel bei 21.455 Punkten. Der breiter gefasste S&P gewann 0,9 Prozent auf 2441 Zähler. Der Nasdaq kletterte 1,4 Prozent höher auf 6234 Punkte. „Der Markt hatte Probleme, richtig nach oben zu gehen, aber er hatte noch mehr Probleme damit, nach unten zu gehen“, kommentiert Rick Meckler, Präsident der Investmentfirma LibertyView Capital Management, die Entwicklung der US-Börsen. „Es scheint so, als ob nach jeder Negativphase wieder rasch Käufer nachrücken.“

Auch die Börsen in Asien konnten am Donnerstag Gewinne verzeichnen. So stieg der Nikkei-Index um gut 0,5 Prozent auf 20.238 Zähler. Vor allem Technologietitel wie Advantest oder Hitachi fanden Käufer und folgten damit der Nasdaq.