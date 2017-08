Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Der starke Euro bremst

Bremsend wirkt nach Ansicht von Analysten weiterhin der Höhenflug des Euros, der Waren europäischer Firmen international weniger wettbewerbsfähig macht. Am heutigen Mittwoch notiert der Euro mit 1,1835 nur knapp unter dem gestrigen neuen Zweieinhalbjahreshoch von 1,1845.

Die Analysten der Bank Morgan Stanley rechneten vor, dass ein zehnprozentiger Kursanstieg des Euros die Firmengewinne um fünf bis acht Prozent schmälert und das Wachstum im darauffolgenden Jahr um etwa 0,7 Prozentpunkte drückt. Seit Jahresbeginn hat der Euro um gut zwölf Prozent aufgewertet.

Währungsexperten sehen darin auch eine Schwäche des Dollars: Als jüngster Auslöser gilt die Entlassung des Sprechers von US-Präsident Donald Trump, Anthony Scaramucci, nach nur zehn Tagen im Amt. Wenige Tage zuvor wechselte Trump seinen Stabschef aus. Die Chancen, dass Trump zentrale Wahlversprechen wie eine Verabschiedung der geplanten Steuersenkungen einlöst, halten selbst konservative US-Politiker inzwischen für gering. Darauf hatten Anleger aber nach Trumps Wahlsieg gebaut, als sie verstärkt Aktien kauften.

Nach einem Gewinnrückgang um 28 Prozent im zweiten Quartal sind die Anleger am Mittwoch bei der französischen Großbank Societe Generale ausgestiegen. Die Aktien brachen um 4,3 Prozent auf 48 Euro ein und waren damit sowohl im Pariser Auswahlindex als auch im Euro Stoxx50 das Schlusslicht. „Das waren durchwachsene Zahlen“, schrieben die Analysten von Jefferies in einer Kurzstudie. Der guten Entwicklung im Privatkundengeschäft habe das maue Investmentbanking gegenübergestanden.

Dagegen waren die Aktien von Natixis gefragt, die allerdings weder im CAC40 noch im EuroStoxx gelistet sind. Die Titel stiegen um 4,4 Prozent auf 6,46 Euro. Die Investmentbank hatte mehr als erwartet verdient.

Die US-Börsen haben sich am Dienstag nach starken Unternehmenszahlen mit Gewinnen präsentiert. „Bis jetzt war es eine sehr gute Berichtssaison“, sagte Craig Erlam, Analyst beim Devisenbroker Oanda. „Das verhilft den US-Aktien zu Rekordwerten und macht Enttäuschungen über die Unfähigkeit von US-Präsident Donald Trump wett, seine wirtschaftspolitischen Ideen umzusetzen.“

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 21.963 Punkten. Im Verlauf war er auf ein Rekord von 21.990 Zählern geklettert. Damit ist das Marktbarometer nur noch wenige Punkte von der psychologisch wichtigen Marke von 22.000 Stellen entfernt. Der breiter gefasste S&P 500 erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 2476 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 6362 Punkte.

Die überraschend starken Quartalszahlen des iPhone-Herstellers Apple haben auch an der Tokioter Börse für Gewinne gesorgt. Die Aktien zahlreicher japanischer Zulieferer des US-Technologieriesen legten am Mittwoch kräftig zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gewann im Vormittagshandel um 0,4 Prozent auf 20.058 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index legte um 0,2 Prozent auf 1631 Zähler zu. Ähnlich wie in Deutschland bremste allerdings die starke einheimische Währung Yen mögliche weitere Kursgewinne.