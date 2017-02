Börse Frankfurt Anleger schauen heute vor allem auf die Bilanzzahlen der Deutschen Bank für 2016. (Foto: dpa)

FrankfurtDer deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag mit leichten Abschlägen in den Handel gestartet. Der Dax fiel im Anfangsgeschäft um 0,3 Prozent auf 11.622 Punkte. Dabei belastete vor allem ein milliardenschwerer Verlust der Deutschen Bank, deren Aktien zum Börsenstart um vier Prozent ins Minus rutschten und damit ihren Vortagesgewinn wieder abgaben. Der Fehlbetrag war mit 1,4 Milliarden Euro deutlich höher als erwartet ausgefallen.

Wenig begeistert zeigten sich die Anleger auch von Daimler. Der Autobauer hatte im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2016 etwas weniger als von Analysten erwartet verdient. Die Kurs sank um 2,3 Prozent.

Dagegen machte Infineon den Anlegern mit seinen Zahlen Kauflaune. Die Titel stiegen gleich zum Auftakt um zwei Prozent. Glänzende Geschäfte mit der Autoindustrie hatten dem Chiphersteller einen überraschend guten Start ins neue Geschäftsjahr beschert.

An der Wall Street hatten sich die Kurse am Mittwoch nach Handelsschluss in Europa kaum mehr bewegt. Die Entscheidung der Notenbank Fed, die Zinsen unverändert zu lassen, war erwartet worden. Der Dow Jones und der S&P500 gingen kaum verändert aus dem Handel. Der Nasdaq-Composite schloss 0,2 Prozent höher. Apple waren nach der Vorlage von Zahlen um sechs Prozent in die Höhe geschossen.

In Asien blieben die Börsen am Donnerstag in Shanghai feiertagsbedingt geschlossen. Der Nikkei-Index verlor 1,2 Prozent.

Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr wegen ihrer zahlreichen Altlasten abermals rote Zahlen geschrieben. Der Nettoverlust summierte sich auf 1,4 Milliarden Euro, wie Deutschlands größtes Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Das Minus war damit größer als erwartet.

Analysten hatten lediglich mit einem Verlust von 668 Millionen Euro gerechnet. 2015 hatte allerdings wegen des laufenden Konzernumbaus noch ein Rekordverlust von fast sieben Milliarden Euro zu Buche gestanden. Hauptgrund für den neuerlichen Fehlbetrag ist der milliardenschwere Hypothekenvergleich in den USA. Vor Steuern belief sich das Minus auf 0,8 Milliarden Euro.

Mit Spannung wird nun erwartet, ob Vorstandschef Cryan schon erste Hinweise gibt, wie die neue Strategie des Geldhauses aussehen wird.