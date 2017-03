 Börse Frankfurt: Deutsche Bank fällt kräftig und zieht den Dax ins Minus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer Dax startet mit Verlusten in die neue Woche. Zur Eröffnung am Montagmorgen fiel das wichtigste deutsche Börsenbarometer um 0,6 Prozent auf 11.956 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex 0,3 Prozent tiefer bei 12.027 Punkten geschlossen.

Im Fokus steht die Deutsche Bank, die abermals einen Befreiungsschlag versucht und rund zehn Milliarden Euro bei Aktionären einsammeln will. Der Kurs der Deutschen Bank sackte zu Handelsbeginn kräftig ab und notierte sechs Prozent tiefer bei rund 18 Euro.

„Anleger müssen jetzt erst mal überlegen, ob sie da mitziehen. Ob die Kapitalerhöhung von Erfolg gekrönt ist, muss man sehen“, sagte Aktienhändler Stefan de Schutter vom Brokerhaus Alpha. Analyst Kian Abouhossein von der Bank JPMorgan Cazenove bezeichnete die angekündigten Maßnahmen als Schritt in die richtige Richtung. „Notwendig sind noch weitere Details zu den notwendigen Einsparungen und zur Re-Integration der Postbank, sollte dies zu niedrigeren Refinanzierungskosten für die Gruppe führen.“

Heino Ruland von Ruland Research sagte: „Das ist irritierend, da man bislang davon ausgegangen ist, dass die Deutsche Bank es ohne Kapitalerhöhung schafft. John Cryan hatte vor nicht allzu langer Zeit noch gesagt, dass sie nur im äußersten Notfall neue Aktien ausgeben wollen. Dies scheint nun der äußerste Notfall zu sein.“

Deutschlands größtes Geldhaus bereitet die Platzierung von 687,5 Millionen neuen Aktien vor – die Kapitalerhöhung den Umbau der Bank weiter vorantreiben. Die neuen Papiere sollen 11,65 Euro kosten – deutlich weniger als der aktuelle Kurs. Die Zeichnungsfrist soll am 21. März beginnen und am 6. April enden. Außerdem soll die unverkäufliche Postbank behalten werden und die Deutsche Asset-Management (DWSI), die Vermögensverwaltungs-Sparte, an die Börse gebracht werden.

Papiere der Commerzbank, die im Frühhandel ebenfalls deutlich verloren hatten, verloren 1,28 Prozent. Insgesamt konnten sich nur wenige Titel zur Eröffnung in der Gewinnzone halten. In der Autobranche blicken Anleger auf die Übernahme von Opel durch PSA Peugeot Citroen. Peugeot-Aktien stiegen in Paris um 3,5 Prozent.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland etwas aufgeholt. Der Dow Jones beendete die Sitzung fast unverändert, während der Nasdaq 0,2 Prozent gewann. Der S&P500 stieg um 0,1 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Montag um 0,5 Prozent auf 19.379 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,3 Prozent auf 3228 Punkte.