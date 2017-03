FrankfurtDie meisten Anleger haben sich am Dienstag zum Börsenstart zurückgehalten. Der Deutsche Aktienindex Dax notierte im Handelsverlauf kaum verändert bei 12.047 Punkten. Am Montag hatte der Leitindex mit 12.052 Punkten 0,4 Prozent niedriger geschlossen.



Die acht Milliarden Euro schwere Kapitalerhöhung der Deutschen Bank hat unter positiven Vorzeichen an der Börse begonnen. Die Aktien des größten deutschen Geldhauses lagen zum Handelsstart am Dienstag mit 15,95 Euro zunächst um vier Prozent über dem um den Wert der Bezugsrechte bereinigten Schlusskurs (TERP) vom Montag von 15,35 Euro. Im weiteren Handelsverlauf notierten die Titel knapp drei Prozent im Plus.

Die Aktionäre erhalten für jeden ihrer Anteile ein Bezugsrecht, das ebenfalls an der Börse gehandelt wird. Um bis zum 6. April eine neue Aktie zum Preis von 11,65 Euro kaufen zu können, werden zwei Bezugsrechte benötigt.

Die Deutsche Bank erhöht ihr Grundkapital um fast 50 Prozent und will damit die Diskussion um eine zu dünne Kapitaldecke ein für allemal beenden. Mit der Kapitalspritze steigt die harte Kernkapitalquote von knapp zwölf auf mehr als 14 Prozent.

Im Schlepptau legten auch die Aktien der Commerzbank zu und zählten im Dax neben der Deutschen Bank zu den Spitzenreitern.

Auf die Stimmung drückte am Dienstag allerdings der stärkere Euro, der um 0,5 Prozent auf 1,079 Dollar zulegte. Dadurch fallen tendenziell die Wettbewerbschancen von europäischen Firmen, da ihre Waren im Welthandel teurer werden. Im Fokus bleibt die Präsidentschaftswahl in Frankreich am 23. April. In der ersten von drei TV-Debatten am Montagabend konnte der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron einer Umfrage zufolge die Zuschauer am meisten überzeugen.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

Im Fokus der Börsianer stand am Dienstag auch die Bilanzpressekonferenz von BMW. BMW will sich mit Platz zwei hinter Daimler in der Oberklasse nicht zufrieden geben und bald wieder die kürzlich verlorene Führungsrolle einnehmen. „Wir schalten jetzt auf Angriff “, sagte Vorstandschef Harald Krüger am Dienstag im München. „Wir starten die größte Modelloffensive unserer Geschichte.“

2017 und 2018 sollen mehr als 40 neue und überarbeitete Modelle der drei Marken BMW, Mini und Rolls-Royce auf den Markt kommen. Konzernweit bleibe sein Haus der führende Hersteller im Premiumsegment, betonte Krüger. Die Kernmarke BMW, seit 2005 Nummer eins in der Oberklasse, war 2016 von Mercedes überholt worden. Die Schwaben lagen nicht nur beim Absatz, sondern auch bei der Rendite vorn. Dafür erntete Krüger – trotz Rekordzahlen – auch intern Kritik. Die BMW-Aktie notierte am Dienstag mehr als zwei Prozent im Plus.

Der Absatz sei nur einer von mehreren Leistungsindikatoren, sagte der BMW-Chef. „Das sind neben Verkaufszahlen auch Profitabilität, Innovationskraft, Flexibilität und unsere Attraktivität als Arbeitgeber.“ Für 2017 kündigte er leichte Zuwächse bei den Auslieferungen, beim Umsatz und beim Konzernergebnis vor Steuern (EBT) an. Um den Wandel hin zur elektrischen, vernetzten und automatisierten Mobilität finanzieren zu können, will BMW bis 2020 deutlich mehr große Modelle wie 7er oder X7 verkaufen – da bleibt mehr Geld hängen. (Reporter: Irene Preisinger, redigiert von Hans Seidenstücker.

Bei den Werten aus der zweiten Reihe blickten die Anleger auf den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen: Die Aktionäre von Deutschlands zweitgrößtem Wohnimmobilien-Konzern sollen am Gewinnzuwachs des vergangenen Jahres beteiligt werden. Das Unternehmen schlug am Dienstag eine Dividende von 74 (2015: 54) Cent je Aktie vor, 37 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der Nettogewinn stieg 2016 vor allem wegen der Wertsteigerung des Portfolios von rund 160.000 Wohnungen und Läden um 35 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis aus dem Vermietgeschäft (FFO I) kletterte um 26 Prozent auf 383,9 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr sagt die Deutsche Wohnen einen weiteren Zuwachs der in der Branche vielbeachteten Kennzahl auf rund 425 Millionen Euro voraus.

Den Aktionären reicht das offenbar nicht: Die Aktie gab zum Handelsstart im Nebenwerteindex MDax zeitweise um rund drei Prozent auf 30,88 Euro nach.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland etwas verloren. Der Dow Jones und der Nasdaq beendeten die Sitzung unverändert bei 20.905,86 und 5901,53 Punkten. Der S&P500 fiel um 0,2 Prozent. In Tokio gab der Nikkei-Index am Dienstag um 0,3 Prozent auf 19.456 Zähler nach. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,1 Prozent auf 3255 Punkte.