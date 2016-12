Deutsche Bank mit blauem Auge davongekommen

Thema des Tages war am Aktienmarkt die Einigung der Deutschen Bank in den USA. Neben einer 3,1 Milliarden Dollar schweren Zivilbuße zahlt das Finanzhaus über mehrere Jahre gestreckt 4,1 Milliarden Dollar an Erleichterungen an die Kreditnehmer. Börsianer begrüßten es, dass das Institut angesichts zuvor höherer Forderungen mit einem blauen Auge davon gekommen sei und sahen nun etwas Unsicherheit von den Aktien weichen.

Eine erste euphorische Kursreaktion flachte bei den Papieren der Deutschen Bank aber zusehends ab. Nachdem Titel am Morgen deutlich zugelegt hatten, kam es zu Gewinnmitnahmen. Seit ihrem Rekordtief im September waren sie in der Spitze um 86 Prozent gestiegen. Am Freitag blieb am Ende nur noch ein kleines Plus von 0,34 Prozent übrig.

Im MDax gewannen die Aktien von K+S 1,82 Prozent hinzu, nachdem der Düngemittel- und Salzproduzent beim Kali-Abbau weiterhin Abwasser versenken darf. Der Rohstoff-Konzern hatte zwar weit höhere Mengen als die nun genehmigten 1,5 Millionen Kubikmeter Kali-Lauge beantragt. Das Unternehmen geht aber dennoch davon aus, das betroffene Werk im kommenden Jahr wieder annähernd voll auslasten zu können.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,04 Prozent am Donnerstag auf 0,03 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 142,03 Punkte. Der Euro-Bund-Future legte um 0,32 Prozent auf 163,73 Punkte zu. Der Kurs des Euro trat vor den Feiertagen auf der Stelle. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0446 (Donnerstag: 1,0444) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9573 (0,9575) Euro.