Deutsche Bank Schlusslicht im Dax

Unter den Einzeltiteln standen erneut Finanzpapiere im Fokus, wie es schon so oft in diesem Jahr der Fall gewesen war. Die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken hat 2016 den Banken zugesetzt, die von Zinseinnahmen leben. Dazu kamen hausgemachte Probleme, wie beispielsweise die Tricksereien der Deutschen Bank am US-Hypothekenmarkt, die dem größten deutschen Geldhaus eine milliardenschwere Strafe einbrockte.

Zwar reagierten die Anleger einigermaßen erleichtert darüber, dass die Frankfurter weniger als ursprünglich gedacht zahlen müssen. Doch haben die Aktien in diesem Jahr mit einem Minus von rund 20 Prozent ordentlich Federn gelassen. Die Papiere der Deutschen – wie das größte Geldhaus der Bundesrepublik in internationalen Finanzjargon genannt wird – belegten den letzten Platz im Dax. Als Tagesgewinner gestartet schien die Nachricht von gesunkenen Eigenkapital-Vorgaben der EZB nicht für Zufriedenheit bei den Investoren zu sorgen. Die Papiere gaben 1,3 Prozent nach. Für das kommende Jahr muss die Großbank eine harte Kernkapitalquote von mindestens 9,51 Prozent vorhalten, teilte die Bank am Dienstag mit.

Bis zum letzten Handelstag dürfte die Lage der italienischen Finanzinstitute im Fokus bleiben: Allen voran ist die älteste Bank der Welt - Monte dei Paschi - in eine Schieflage geraten. Nach Angaben des Geldhauses hat die EZB den Kapitalbedarf der Bank aus Siena mit 8,8 Prozent deutlich höher als bislang erwartet veranschlagt.

Nachdem die drittgrößte Bank Italiens das zur Sanierung benötigte Geld bei Anlegern nicht zusammenbekam, rief die italienische Regierung vergangene Woche einen 20 Milliarden Euro schweren Fonds zur Stabilisierung des Bankensektors ins Leben. Bis die Einzelheiten dieser Rettung bekannt sind, bleiben die Aktien des Instituts vom Handel ausgesetzt.