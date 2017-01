Deutsche Inflation wird zur EZB-Baustelle

In Europa standen heute die Inflationsdaten im Fokus. Gestern hatte eine gestiegene deutsche Teuerungsrate überrascht. Sie schellte wegen gestiegener Ölpreise auf 1,7 Prozent im Dezember. Monatelang war die Inflation auf dem Parkett links liegen gelassen worden, befand sie sich doch weit entfernt von dem Zielniveau der Europäischen Zentralbank, das bei knapp unter zwei Prozent liegt. Sie verdeutlichte nur den Handlungsbedarf der EZB, die mit ihrer ultralockeren Geldpolitik Inflation und Konjunktur anzuheizen versucht.

Für die gesamte Euro-Zone ergibt sich eine Inflation von 1,1 Prozent. Diese liegt damit höher als von Experten erwartet, die sie bei 1,0 Prozent sahen. Trotz deutlicher Steigerung. Angesichts solcher Werte sind die aufgekommenen deutschen Spekulationen um einen möglichen Ausstieg aus dem expansiven Kurs voreilig. Was allerdings nicht überzogen ist, ist der Druck auf die EZB von deutscher Seite, sich des Problems der auseinanderdriftenden Inflationsraten der Euroländer anzunehmen. Die Daten aus Brüssel kommen am Vormittag.

Druck auf den Dax kam vom Devisenmarkt. Während der Frankfurter Platzhirsch den gestrigen Euro-Verfall nicht für ein Plus nutzen konnte, scheint die heutige Aufwertung der Gemeinschafswährung dem Dax zuzusetzen. Der Euro stieg um 0,7 Prozent auf ein 1,0477 Dollar. Gestern war er auf ein den tiefsten Stand seit Januar 2003 gefallen.

An der Wall Street tendierte die Kurse immerhin ins Plus, doch von einem tatsächlichen Schritt nach vorne zu sprechen wäre zu viel. Der Dow-Jones-Index notierte zum Frankfurter Handelsschluss mit 19.900 Punkten 0,1 Prozent fester. In Tokio, wo am Mittwoch die Handelssäle zum ersten Mal in diesem Jahr geöffnet waren, zog der Nikkei-Index um 2,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember 2015 an. Einer Umfrage zufolge ist Japans Industrie im Dezember so stark gewachsen wie seit einem Jahr nicht mehr. In Shanghai tendierten die Börsen ebenfalls freundlich. Der Shanghai-Composite lag 0,6 Prozent im Plus.

Frankfurts zweite Reihe verbuchte Abschläge. Bei den Nebenwerten des MDax ging es 0,7 Prozent runter auf 22.256 Zähler, der TecDax verlor 0,2 Prozent bei dann 1836 Stellen. Unter den Einzelwerten im Dax war die Deutsche Bank am gefragtesten. Das größte Geldhaus der Bundesrepublik profitierte von einer positiven Bewertung durch die Analysten-Kollegen von Barclays. Die Briten erhöhten das Kursziel von 12,50 auf 19,00 Euro, beließen die Papiere bei „gleichgewichtet“. Daraufhin stiegen die Deutsche-Scheine um 3,1 Prozent auf 18,26 Euro. Es folgte Bayer, die dank einer Kaufempfehlung von JP Morgan ein Prozent vorrückten.