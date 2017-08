FrankfurtDie 12.000-Punkte-Marke wackelt wieder. Zwei Wochen nachdem der Dax unter die nicht nur psychologisch wichtige Marke gefallen war, droht nun der nächste Durchstoß. Am Montagmorgen ging es runter bis auf 12.064 Zähler. Zuletzt konnte sich der Deutsche Aktienindex mit 12.106 Punkten bei Verlusten von einem halben Prozent fangen. Der Euro-Stoxx-50 gab 0,3 Prozent nach auf 3428 Stellen. Der starke Euro bleibt ein Kreuz für Europas Aktien. Anleger hatten sich vom Notenbankertreffen in Jackson Hole Signale erhofft. Doch die blieben aus. Mario Draghis Rede hatte viele Themen, die teure Gemeinschaftswährung war es aber nicht darunter.

Die Gemeinschaftswährung wertete auch am Montagmorgen weiter auf, wenn auch nur leicht. Mit 1,1932 Dollar markiert sie den höchsten Stand seit Jahresanfang 2015. Allein in diesem Jahr hat sich der Euro bereits um 13,5 Prozent verteuert. Eine schwache Währung macht die Exporte ins Ausland billig. Werden europäische Waren und Güter teurer, verlieren sie einen wichtigen Wettbewerbsvorteil auf den internationalen Märkten. Vor allem die deutsche Wirtschaft mit ihrem Fokus auf Ausfuhren schmerzt die Aufwertung.

Auslöser für den Aufschwung der Gemeinschaftswährung waren die Reden von US-Notenbankchefin Janet Yellen und Mario Draghi, Chef der Europäischen Notenbank (EZB), anlässlich des Notenbankertreffens im US-amerikanischen Jackson Hole am Freitagabend. So hatten einige Investoren darauf gesetzt, dass Draghi versuche werde, verbal gegen den jüngsten Euro-Höhenflug gegenzusteuern. Doch Fehlanzeige – der höchste EZB-Vertreter ging weder auf seine aktuelle Geldpolitik ein noch äußerte er sich zum deutlich gestiegenen Wechselkurs des Euros. Stattdessen warnte Draghi vor den Gefahren des Protektionismus und nationalen Alleingängen.

Relevante Konjunkturindikatoren gibt es zu Wochenbeginn nicht. Auch bei den Unternehmen sind Termine dünn gesät. Beim Autobauer Audi steht eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats zum Personalumbau im Vorstand an. Zudem bleibt die Londoner Börse aufgrund eines Feiertags am Montag geschlossen.

Auch für die Aktien mittelgroßer Unternehmen ging es zunächst bergab: Der MDax sank um 0,6 Prozent auf 24.620 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,8 Prozent auf 2248 Zähler zurück. Schon die Vorgaben konnten keine Impulse liefern. Der Aktienmarkt in Tokio startete mit Verlusten in die neue Woche. Auch dort belastete mit dem starken Yen eine gegenüber dem Dollar gestiegene Währung die Kurse. Zusätzlich zeigte man sich verunsichert wegen der Auswirkungen des Hurrikan Harvey auf die US-Wirtschaft. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 0,9 Prozent auf 3.362 Punkte.

An der Wall Street hatten sich die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland am Freitag kaum bewegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent höher, während der Nasdaq 0,1 Prozent verlor. Der S&P500 stieg um 0,2 Prozent. Am Wochenende wütete der Hurrikan Harvey über Süd-Texas. Das stellt die Frage nach Versicherungsschäden. Laut Einschätzung des Wall Street Journals sind die Versicherer aber insgesamt so gut aufgestellt, dass sie der Wirbelsturm nicht zu sehr treffen dürfte.

Unter den Einzelwerten im deutschen Leitindex konnten sich nur wenige Titel dem roten Licht der Kurstafeln erwehren. Bayer führte den Dax an mit einem zarten 0,1-Prozent-Aufschlag. Die Papiere des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer profitierten von einem weiteren Studienerfolg mit seinem wichtigsten Mittel Xarelto. In einer großangelegten klinischen Studie konnte das Risiko von Schlaganfällen und Infarkten bei chronisch herz- und gefäßkranken Patienten deutlich gesenkt werden, wie Bayer mitteilte. Analysten trauen dem Blutgerinnungshemmer in diesem Bereich weitere Milliardenumsätze zu. Es folgten die beiden Versorger RWE und Eon, die minimal zulegten.