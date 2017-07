FrankfurtEuropas Anleger sind vorsichtig in diese so wichtige Juli-Woche gestartet. Im Frühhandel am Montag pendelte der Dax in engen Bahnen um sein Freitagsniveau. Zuletzt fiel der Deutsche Aktienindex unter die 12.600-Punkte-Marke, notierte insgesamt 0,3 Prozent leichter. Der Euro-Stoxx-50 lief 0,2 Prozent leichter bei 3525 Zählern. Starke chinesische Wirtschaftsdaten hatten die Anleger nicht aus der Reserve locken können, was deutlich macht, wie behutsam das Parkett vor dem EZB-Ratssitzung am Donnerstag ist.

Die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker gewachsen als von Experten vorhergesagt. Dank kauffreudiger Verbraucher und investierender Unternehmen legte das Bruttoinlandsprodukt um 6,9 Prozent zu. Das entspricht dem Wachstum des Vorquartals, während Analysten 6,8 Prozent prognostiziert hatten.

„Das sind ermutigende Zeichen für das globale Wachstum, schließlich ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt“, sagte Ökonom Craig James vom Wertpapierhändler Commonwealth Securities in Sydney. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans – wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde – stieg um 0,4 Prozent. Chinas Börsen hingegen reagierten mit Gewinnmitnahmen. Der Shanghaier Composite verlor anderthalb, der CSI-300 ein knappes Prozent.

Die US-Börsen hatten am Freitag im Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index stieg 0,4 Prozent auf 21.637 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,5 Prozent auf 2.459 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 6.312 Punkte.

Es ist ein Seitwärtstrend auf hohem Niveau: Im Juni hatte der Dax noch ein Allzeithoch von 12.952 Punkten erzielt, war danach bis auf 12.316 Zähler zurückgefallen. In der abgelaufenen Handelswoche legte der deutsche Leitindex beinahe zwei Prozent zu und schaffte es über die Hürde von 12.600 Punkten. Vom Sprung auf ein neues Rekordhoch bleibt das Börsenbarometer aber noch ein gutes Stück entfernt.

Investoren richten in der neuen Börsenwoche die Augen auf die Europäische Zentralbank (EZB). Am kommenden Donnerstag wird Präsident Mario Draghi nach der Sitzung des EZB-Rats über den weiteren geldpolitischen Kurs berichten. Anleger hoffen auf Hinweise für einen Zeitplan der geldpolitischen Straffung in der Euro-Zone. Die Märkte honorieren immer noch, wenn die Notenbanken expansive Töne anschlagen – wie zuletzt die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen. Sie hatte angedeutet, dass es nur behutsame Zinserhöhungen geben werde. Das hievte den Dow-Jones-Index der US-Standardwerte prompt auf ein neues Allzeithoch.

Aus Deutschland kommen am Dienstag ZEW-Konjunkturerwartungen für Juli sowie am Donnerstag Produzentenpreistrends. Im Euro-Raum werden am Dienstag die finalen Juni-Inflationszahlen und am Donnerstag das Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Und in den USA stehen am Mittwoch diverse Daten zum Immobilienmarkt im Juni im Terminplan.