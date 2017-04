DüsseldorfDie Überraschung ist ausgeblieben. Wie nicht anders zu erwarten war, beließ die Europäische Zentralbank alles beim Alten. Der Rat der EZB beschloss auf seiner donnerstäglichen Sitzung keine Änderung an seinen geldpolitischen Maßnahmen, die die Konjunktur und Inflation im Euro-Raum antreiben sollen. Aller Kritik aus Deutschland zum Trotz. Anlass genug, dass die Anleger ihre Verschnaufpause nach der Rekordrally fortsetzten. Der Dax notierte kurz nach dem Entscheid am Nachmittag mit 12.60 Punkten 0,1 Prozent leichter, damit unverändert – und nur knapp unter seinem jüngst erreichten Allzeithoch. Das Hauptaugenmerk gilt nun der Pressenkonferenz von Ratspräsident Mario Draghi um 14.30 Uhr, von der sich die Börsianer Hinweise auf den Kurs der nächsten Monate versprechen. Der zweite große Faktor des Tages waren Unternehmenszahlen, die heute massenweise anstanden. Zuvorderst überraschte die Deutsche Bank positiv, konnte aber nicht bei ihren Aktionären punkten.

Dass der Zentralbankrat an seinem Maßnahmenkatalog schraubt, galt ohnehin als nahezu ausgeschlossen. Der Leitzins liegt seit Jahren unverändert bei 0,0 Prozent, der Einlagenzins bei einem negativen Wert von 0,4 Prozent. Auch die monatlichen Anleihekäufe – seit April kauft die EZB für 60 statt 80 Milliarden Euro Staats- und Unternehmenspapiere – blieben unangetastet. Es wäre die erste Schraube, an der die EZB drehen würde, sollte sie sich für eine strengere Gangart entscheiden und ihr billionenschweres Anleiheprogramm drosseln.

Bis Ende des Jahres erwirbt die EZB im großen Stil Anleihen. Weil die Renditen dieser Titel dadurch sinken, werden sie für Geschäftsbanken unattraktiv. Das soll die Kreditvergabe und damit die Realwirtschaft ankurbeln. Konjunktur und Inflation steigen infolge, so der Plan der Geldpolitiker. Durch diese sehr offensive und unkonventionelle Geldpolitik will die EZB die Teuerungsrate auf knapp unter zwei Prozent hieven. Auf diesem Niveau sehen die Währungshüter Preisstabilität. Und die Inflation des Euro-Raums war im Februar tatsächlich auf einen Wert von zwei Prozent gestiegen, was den Druck auf die Währungshüter noch einmal erhöht hatte.

Doch dieser Trend war nicht nachhaltig und dem Ölpreisabsturz vor einem Jahre geschuldet. Die Kerninflation ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel steigt deutlich langsamer. Im März lag die gesamte Preissteigerung nach 2,0 Prozent im Vormonat bei 1,5 Prozent. Die Kritik aus Deutschland dürfte weiter zunehmen, auch weil die frisch veröffentlichten April-Inflationszahlen für Deutschland 2,0 Prozent betragen. Die Daten für die gesamte Währungszone kommen am Freitag.

Auf der Pressekonferenz werde EZB-Chef Mario Draghi vorrausichtlich die Basis für geldpolitische Aktionen in der Juni-Sitzung legen, schätzte Commerzbank-Anlagestratege David Schnautz ein. Auch die Postbank geht davon aus, dass es eine Änderung im Wording geben dürfte, die einen allmählichen Ausstieg aus dem billionenschweren Anleihekaufprogramm zumindest vorbereitet. „Dabei gehen wir aber davon aus, dass er vorsichtig agieren wird, um keine falschen Erwartungen zu nähren.“, so die Experten. Der Devisenmarkt zeigt, dass nicht mit Überraschungen gerechnet wird, der Euro notierte mit 1,09894 Dollar 0,1 Prozent leichter und damit nahezu unverändert. Vor allem inmitten der französischen Wahlen, dürfte die EBZ kein unnötiges Risiko eingehen.

Genau diese französischen Wahlen waren es, die am Montag ein Kursfeuerwerk an Europas Börsen ausgelöst hatten. Mit dem Erstrundenwahlsieg des dezidiert proeuropäisch auftretenden Linksliberalen Emanuel Macron ist eine große Last von den Märkten gefallen. Sein Sieg gegen die antieuropäische Nationalistin Marine Le Pen in den Stichwahlen gilt als wahrscheinlich, die Entscheidung fällt am 7. Mai. Zu Wochenanfang war der Dax um mehr als drei Prozent in die Höhe gesprungen und annullierte sein Rekordhoch aus dem April 2015. Dass das die Anleger Kraft kostete, zeigt sich nun am Donnerstag, an dem die Kurse nicht vom Fleck kommen. Die zweite Frankfurter Reihe aus MDax und TecDax notierte jeweils etwa 0,4 Prozent leichter bei 24.552 und 2075 Zählern. Der Leitindex der Währungsunion, der Euro-Stoxx-50 kam mit 3559 Punkten auf einen Abschlag von 0,6 Prozent.