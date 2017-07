 Börse Frankfurt: Die Kluft zwischen Überfliegern und Verlierern wächst

FrankfurtGroße Unterschiede an der Börse: Während der Leitindex Dax generell leicht schwächelt und derzeit rund 0,5 Prozent im Minus bei 12.239 Punkten notiert, spielen sich die wichtigen Entwicklungen bei den Einzelwerten ab. Die Berichtssaison hält die Anleger in Atem, und die Unterschiede zwischen den Gewinnern und den Verlierern des Tages werden größer. „Der heutige Bilanztag bringt viel Licht, aber auch etwas Schatten mit sich“, fasste Analyst Thomas Altmann vom Brokerhaus QC Partners zusammen.

Besonders hart getroffen hat es die Papiere der Deutschen Börse, die im hohen Bogen aus den Portfolios der Anleger flogen nach der Vorlage des Quartalsberichts. Die Papiere fielen zwischenzeitlich um 4,8 Prozent auf 88,27 Euro und waren damit im Dax der größte Verlierer. Wegen des mauen Handels an den Finanzmärkten hatte der Börsenbetreiber erklärt, möglicherweise nur noch ein Ergebnis am unteren Ende der Prognosespanne erreichen zu können. Voraussetzung dafür sei allerdings eine Verbesserung des „zyklischen Umfelds“ im zweiten Halbjahr.

Dass die Gewinnprognose an Bedingungen geknüpft wurde, kam am Markt nicht gut an. Damit sei das Erreichen der Prognose konditional, schrieben die Analysten der Bank RBC in einer Kurzstudie. Dies könnte zu einer Senkung der Gewinnschätzungen vieler Experten um rund fünf Prozent führen. „Da lohnt sich derzeit die Anlage nicht“, sagte ein Händler. Zudem dürfe man auch Rechtsstreitigkeiten um Vorstandschef Carsten Kengeter nicht vergessen. Dafür hat die Börse über zehn Millionen Euro zurückgestellt.

Auch die Deutsche Bank musste herbe Verluste verkraften: Die Kurse brachen zwischenzeitlich um 3,61 Prozent nach enttäuschenden Quartalszahlen ein. Zwar konnte die Bank einen weiteren Verlust von Marktanteilen verhindern, wirklich vom Fleck kam sie im operativen Geschäft aber auch nicht. Stattdessen brachen das wichtige Handelsgeschäft, das Firmenkunden- und das Investmentbanking ein.

Der Chemiekonzern BASF meldete erneut einen Gewinnsprung und hob seine Prognosen an. Die Papiere fielen aber aufgrund von erwarteten Gewinnmitnahmen um 1,8 Prozent. Der Agrarchemie- und Pharmahersteller Bayer musste seine Prognose nach dem zweiten Quartal senken. Schuld waren Probleme im Pflanzenschutzgeschäft. Die Anteile verloren 2,8 Prozent. Zudem verbilligten sich die Volkswagen-Vorzüge nach Zahlen um 1,2 Prozent.

Auf der anderen Seite des Spektrums gab es erstaunlich gute Zahlen: Die Allianz hatte bereits am späten Vorabend überraschend Quartalszahlen veröffentlicht und sich für das Gesamtjahr optimistisch gezeigt. Die Aktien der Münchener legten an der Dax-Spitze um knapp 2 Prozent zu.

Auch die Deutsche Telekom notierte zwischenzeitlich mit über 1,5 Prozent im Plus und entwickelten sich dynamisch. Mit ihr lieferten sich die Papiere des Immobilienkonzerns Vonovia ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Dax-Spitze. Vonovia notierten zwischenzeitlich 1,5 Prozent höher.

Auch abseits des Leitindex spielten sich einige Dramen ab. Im MDax landeten die Anteile von Airbus am Index-Ende mit minus 3,5 Prozent. Fehlende Bestellungen für den Riesenjet A380 und Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hatten die Anleger verstimmt. Am Ende des TecDax ließen die Papiere von Dialog Semiconductor nach Quartalszahlen mit minus 3,1 Prozent deutlich Federn.

Der Handel mit größeren Werten aus der Euro-Zone stand unter positiveren Vorzeichen: So machte der weltgrößte Bier-Produzent Anheuser-Busch InBev den Investoren mit einem fast zwölfprozentigen Gewinnplus Kauflaune. Die Aktien stiegen um fünf Prozent und lagen an der Spitze des EuroStoxx50. Auch der weltgrößte Joghurt-Hersteller Danone konnte mit einem Gewinnanstieg im ersten Halbjahr punkten: Die Aktien kletterten hier um zwei Prozent und zählten im EuroStoxx50 ebenso zu den Favoriten wie Telefonica mit einem Plus von über drei Prozent. Die Spanier hoben trotz einer Schwäche auf ihrem Heimatmarkt die Umsatzprognose an.

Lange Gesichter gab es dagegen in London: Dort stürzten die Aktien von AstraZeneca um über 15 Prozent ab. Der Pharmakonzern hat die Anleger mit einem Rückschlag in der Medikamentenentwicklung für Lungenkrebspatienten schockiert. Im Sinkflug waren auch die in Paris und Frankfurt gelisteten Titel von Airbus mit einem Abschlag von über 3,5 Prozent. Der Flugzeugbauer bekommt Probleme mit einigen Triebwerken nicht in den Griff.

Neben heimischen Firmen öffnen heute auch die französische Puma-Mutter Kering oder der kanadische K&S-Rivale Potash ihre Bücher. In den USA stehen nach dortigem Handelsschluss unter anderem die Bilanzen von Amazon oder Intel an.