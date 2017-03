FrankfurtDie Briten wollen den Brexit, in den USA scheitert Donald Trump im Kongress – und die Märkte klettern trotzdem weiter. Beharrlich setzen die Anleger weiter auf einen US-Wirtschaftsboom, was die Aktienrally in Gang hält. Der Dax sprang gleich am Morgen auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 12.233 Punkten. Zuletzt notierte er mit 12204 Punkten am Nachmittag 0,5 Prozent fester. Zum Allzeithoch von 12.390 Zählern – erreicht im April 2015 –fehlen knapp anderthalb Prozent. „Das zieht die Anleger magisch an“, sagte ein Händler. Auch die anderen europäischen Handelsplätze zeigten sich freundlich. Der Leitindex der Währungsunion, der Euro-Stoxx50, rückte 0,4 Prozent vor auf 3482 Punkte.

Der Glaube an den Erfolg der trump'schen Wirtschaftspolitik kennt nahezu keine Grenzen. Zwar kamen zur Monatsmitte Zweifel auf – mal wieder –, doch die versandeten schnell. Zu groß wirkt die Verlockung einer amerikanischen Steuerreform. Sie ist eines der Schlüsselthemen der neuen US-Regierung. Über eine Entlastung der Unternehmen soll sie die gut laufende Konjunktur weiter antreiben.

Zunächst aber nahm Donald Trump ein anderes Herzensprojekt der Republikaner in Angriff – und scheiterte. Der US-Präsident hatte vergangene Woche eine wichtige Abstimmung zur Abwicklung von Obamacare verschieben müssen, der Rückhalt im eigenen war zu klein. Die versprochene Abwicklung der von Vorgänger Barack Obama initiierten gesetzlichen Krankenversicherung präsentiert sich als schwieriges Unterfangen. Zwischenzeitlich hieß es, Trump hätte sich verhoben, zumindest aber verzettelt.

Auf dem Parkett gewinnt man der Schlappe sogar etwas positives ab. Die Regierung könnte sich nun den Konjunkturmaßnahmen widmen, ganz oben auf der Liste stehen die Steuern. Die Abschläge rund um die Abstimmung waren überraschend gering geraten. Als Konjunkturdaten gestern auch noch stark ausfielen, nutzten Anleger die Chance zum Einstieg. Wie das Forschungsinstitut Conference Boards bekannt gab, ist das Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten so hoch wie zuletzt vor 16 Jahren. Für die USA ist die Stimmung der Konsumenten von entscheidender Bedeutung, der Privatkonsum trägt 70 Prozent Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung.

Auch der voranschreitende Brexit trübt die Stimmung nicht. Nun scheint die Scheidung endgültig: Denn mit dem Verschicken des offiziellen Austrittsgesuch hat Großbritannien den Startpunkt für die formalen Verhandlungen mit der Europäischen Union eingeleitet. Laut EU-Vertrag haben die Briten und die EU nun zwei Jahre Zeit, die Modalitäten zu klären, ansonsten droht ein ungeregelter Austritt ohne Abkommen. Dieser nächste Schritt war erwartet worden, auf den Märkten nahm man ihn ohne viel Aufhebens auf. Der FTSE100, Leitindex in London, gab gegen den europäischen Trend 0,2 Prozent nach auf 7328 Punkte. Das britische Pfund verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1,243 Dollar.

Dass die Stimmung an den Märkten so gut ist, liegt auch an Daten aus der Konjunktur. „Erstmals seit vielen Jahren scheint es in Asien, Europa und den USA mit der Konjunktur nach oben zu gehen“, sagte Markus Huber, Händler beim Broker City of London. Das derzeitige Gewinnwachstum der Unternehmen stimme einfach, sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst beim Brokerhaus CMC Markets. „Zudem sprechen die jüngst veröffentlichten Konjunkturdaten dafür, dass sich diese Entwicklung in naher Zukunft sogar noch beschleunigen könnte. Damit haben die Investoren ein starkes Argument für einen Kauf von Aktien.“