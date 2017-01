Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Trump-Rally ist zurückgekehrt – zumindest scheint es so. Europas Anleger sind zur Wochenmitte scharenweise aufs Parkett geströmt. Der Dax erreichte am Mittwoch mit 11.827 Punkten einen Stand, den er zuletzt im Mai 2015 markiert hatte. Am Ende des Börsentages ging er 1,8 Prozent fester aus dem Handel bei 11.807 Punkten.

Am Donnerstag setzt sich der Kursanstieg vor dem offiziellen Börsenstart fort. Vorbörslich wird der Dax bei 11.860 Punkten gehandelt, er ist also auf gutem Weg, nun die Marke von 11.900 Punkten zu knacken. Die Vorgaben aus Amerika sind dafür gut.

Der US-Leitindex Dow Jones hat erstmals in seiner rund 120-jährigen Geschichte die Schallmauer von 20.000 Punkten durchbrochen. Wenige Tage nach Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump stieg der Standardwerteindex am Mittwoch zeitweise um 0,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 20.082 Zählern. "Die Trump-Rally ist wieder da", sagte ein Börsianer.

"Es sieht danach aus, dass Präsident Trump recht begierig ist, seine Wahlkampf-Versprechen zur US-Wirtschaft mittels Erlassen umzusetzen", sagte Aktienhändler Markus Huber vom Brokerhaus City of London. Der Republikaner hatte unter anderem milliardenschwere Konjunkturprogramme und eine Deregulierung der Banken angekündigt. Trump selbst kommentierte den Dow-Rekord via Twitter mit "Großartig!"

Zum Schluss notierte der Dow-Jones-Index 0,8 Prozent höher auf 20.068 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte 0,8 Prozent auf 2298 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um ein Prozent auf 5656 Punkte.

Seit Trumps überraschendem Wahlsieg Anfang November haben Dow und Dax rund zehn Prozent gewonnen. Aufkommende Zweifel an einem US-Wirtschaftsboom hatten der Rally in den vergangenen Wochen allerdings den Schwung genommen.

Börsianer sehen momentan dennoch kein Ende des Höhenfluges. Es sei ermutigend, dass der US-Index die Hürde bereits zur Eröffnung genommen habe und nicht gleich wieder darunter gefallen sei. "Das Parkett war voll, alle waren aufgeregt", fasste Ken Polcari vom Broker O'Neil Securities die Stimmung beim Rekordsprung zusammen.