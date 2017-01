FrankfurtEuropas Börsen kommen auch an einem EZB-Tag nicht aus den Kalmen. Der Dax notierte nach Bekanntgabe des Ratsentscheid der Europäischen Zentralbank mit 11.610 Punkten 0,1 Prozent fester. Der Euro-Stoxx-50 lief ebenfalls 0,1 Prozent höher bei 3296 Zählern. Wie allseits erwartet rührten die Währungshüter ihren Instrumentarium nicht an. Leitzins, Einlagenzins und die Parameter des Anleihekaufprogramms blieben unverändert. Immerhin hatten Mario Draghis Mannen erst im Dezember eine Verlängerung ihrer massiven Anleihekäufe durchgebracht und damit für eine waschechte Jahresendrally in Europa gesorgt. Auch die anschließende Pressekonferenz des EZB-Präsidenten Mario Draghi brachte keine Überraschung.

Dabei war sie mit Spannung erwartet worden. Aus deutscher Sicht bestand vor allem in Sachen Inflation Klärungsbedarf. Diese war in der Bundesrepublik, aber auch im gesamten Euro-Raum, im Dezember deutlich gestiegen und dürfte auch im Frühjahr weiter zunehmen. Freilich ist dies auf den abgestürzten Ölpreis zum Vergleichszeitpunkt von vor einem Jahr zurückzuführen. Die Deutschen aber fürchten eine allzu schnelle Rückkehr der Inflation. Der Druck aus Öffentlichkeit und Politik auf Draghi hat damit erneut zugenommen. Man erwartet zumindest Hinweise über ein Wie und Wann des Ausstiegs aus der ultralockeren Geldpolitik.

Doch am routinierten Italiener prallten alle kritischen Töne ab. Auf die Frage nach dem Vorgehen der EZB bei einem plötzlich Überschießen der Inflation beruhigte Draghi, dass dies – selbst in einem solche hypothetischen Fall – keinen Kurswechsel erfordere. Dieser erfolge erst bei Erfüllung des Inflationsziels, für das vier Faktoren gelten müssten: Eine dauerhafte Konvergenz der Teuerungsrate mit dem Zielwert, dies für ein mittelfristige Perspektive, und für die gesamte Eurozone – „nicht nur für Deutschland“, wie der oberste Währungshüter betonte. Zudem müsse die gewünschte Preisdynamik „sich selbst tragen können“, sprich: Die Inflation müsste ihr Niveau halten, ohne dass die Geldpolitik unterstützend wirkt. In gewohnt souveräner Manier verwies Draghi auf die Projektionen seines Hauses, die keines des Argumente erfüllt sehen, wohl aber für die Wirkung der aktuellen monetären Maßnahmen sprächen.

Um ihr Ziel Preisniveaustabilität zu erreichen, peilen die Zentralbanker eine Teuerungsrate von knapp unter zwei Prozent an. Aber weil die tatsächliche Inflation seit Jahren deutlich darunter liegt, flutet die EZB die Märkte mit Billionen. Das Geld soll die Kreditvergabe der Privatbanken ankurbeln, was wiederum die maue Konjunktur anheizt und so die Preise klettern lässt. So der theoretische Mechanismus. Doch die Geldschwemme landet vor allem auf den Aktienmärkten und sorgt für eine seit Jahren anhaltende Kursrally, was Mario Draghi zum Liebling der Börsianer hat avancieren lassen. Weil deutliche Effekte auf die Zielwerte ausblieben, weiteten die Euro-Hüter ihren Maßnahmenkatalog Stück um Stück aus.

Der Leitzins, das zentrale Instrument der klassischen Geldpolitiker, ist längt auf dem Niedrigstniveau von 0,0 Prozent. Und so ging die Zentralbank unkonventionelle Wege, senkte den Einlagenzins auf minus 0,4 Prozent und fungierte ihn damit zum Strafzins für Banken um. Sie folgte dem Vorbild aus Japan und den USA und startete ein Anleihekaufprogramm. Monatlich erwirbt die EZB Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 80 Milliarden Euro (ab April 60 Milliarden Euro). Dadurch fallen die Renditen dieser Papiere, sie sollen auf diese Weise unattraktiv werden für Geschäftsbanken, damit diese ihre Geldströme umleiten.