FrankfurtEuropas Zentralbanker halten also Kurs. Stark wie nie blies den Frankfurter Währungshütern in den vergangenen Wochen der Gegenwind ins Gesicht. Sparer, Banken, der Finanzminister – alte Bekannte im Unisono des Wider den Niedrigzinsen. Zuletzt hatte gar die Bundesbank auf die Risiken der ultralockeren Geldpolitik hingewiesen, was in der Welt der Notenbanken einem Affront gleichkam. Auf der heutigen Ratssitzung entschieden sich die Währungshüter der EZB aber für ein „weiter so“. Der Maßnahmenkatalog blieb unverändert. Das hatten die Märkte erwartet, und dennoch zeigten sie sich erleichtert. Der Dax drehte ins Plus und knackte mit einem Plus von 0,3 Prozent erneut die 12.000-Punkte-Marke. Der Euro-Stoxx-50 rückte 0,6 Prozent vor auf 3409 Punkte und markierte eine 15-Monats-Hoch.

Erst im Dezember hatten die Eurohüter ihr billionenschweres Anleihekaufprogramm verlängert. Und weil die Zentralbanker nicht gerade für ihre Übereile und Aktionismus bekannt sind, rührten sie nicht an den Stellschrauben: Die Leitzinsen blieben bei 0,0 Prozent, der Einlagenzins verharrte bei minus 0,4 Prozent, keine Änderung bei Volumen und Dauer der monatlichen Anleihekäufe. Die Börsianer nickten die Ergebnisse schnell ab und richteten ihre Blicke auf Mario Draghi. Mal wieder waren die anschließenden Ausführungen des EZB-Präsidenten wichtiger als der Zinsentscheid selbst.

Und der Italiener machte scheinbar einen souveränen Eindruck auf die Börsianer. Er verwies auf die Erfolge der bisherigen Geldpolitik: „Wie es oft der Fall ist, unterschätzen wir, was wir in der Vergangenheit bereits erreicht haben.“ Die Deflationsrisiken seien in aller Deutlichkeit zurückgegangen, das Wachstum in der Euro-Zone ziehe weiter an und auch die sinkende Arbeitslosigkeit spreche für den eingeschlagenen Kurs. Neue Projektionen des eigenes Hauses sehen die Inflation steigen – auch dies wurde positiv aufgenommen. Im vergangenen Monat hatte die Teuerungsrate den Zielwert von knapp zwei Prozent bereits erreicht. Wohlgemerkt handelt es sich aber um einen Ausreißer, der den abgeschmierten Energiepreisen des Vorjahres geschuldet ist, und keinesfalls um einen festen Trend.

„Die Kerninflationsrate – also die Teuerung ohne die stark gestiegenen Preise für Energie und Nahrungsmittel – stagnierte im Februar bei 0,9 Prozent“, schreibt Deutsche-Bank-Analyst Ulrich Stephan. Damit liegt sie deutlich unter der Gesamtinflationsrate, die mit zwei Prozent genau den Zielwert der Europäischen Zentralbank markierte. „Zudem können die harten Konjunkturdaten bisher nicht mit der guten Laune der Unternehmen Schritt halten“, so Stephan weiter.

In rhetorischer Feinarbeit bereitete der oberste Währungshüter die Märkte auf eine Straffung vor. Dass Draghi davon sprach, in nächster Zeit keine Neuaufsetzung des Extra-Kreditprogramms für Banken – das TLTRO – anzuvisieren, darf als vorsichtiger Schritt verstanden werden, die Erwartungshaltung zu senken.

Trotzdem: Solange die Zentralbank ihre Entscheidung noch nicht verkündet hat, wollen sich die Anleger nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Der Dax kommt kurz vor der Verkündung der Sitzungsergebnisse mit 11.941 Punkten auf ein Minus von 0,2 Prozent. Am Vortag fand das deutsche Börsenbarometer keine klare Richtung. Zwar stieg der Dax über die Marke von 12.000 Punkten, konnte die Gewinne aber nicht halten und schloss nahezu unverändert.

Für Unsicherheit an den Märkten sorgte der sinkende Ölpreis: Die hohen US-Bestände an Rohöl lösten Spekulationen um ein wieder wachsendes Überangebot aus und drücken die Ölpreise auf Jahrestiefstände. Brent verbilligte sich um zwei Prozent auf 52,02 Dollar je Barrel (159 Liter). WTI kostete mit 49,20 Dollar 2,2 Prozent weniger. Das sind die niedrigsten Preise seit Anfang Dezember.

Die Börsen aus dem Ausland lieferten zunächst keine allzu deutlichen Impulse, die den Dax in die eine oder andere Richtung schicken könnten. Die US-Börsen konnten jedenfalls keine klare Richtung finden Während die Nasdaq ein kleines Plus verbuchen konnte, ging es bei den Standardwerten bergab. Hier lastete der Rückgang der Ölpreise auf Energietiteln. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 20.855 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 büßte 0,2 Prozent auf 2363 Zähler ein. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg dagegen um 0,1 Prozent auf 5837 Zähler. Der Dax in Frankfurt legte minimal zu auf 11.967 Punkte.