Ein Blick auf den torkelnden Index Spaniens

Spanien-Anleger sind derweil nervös. Der Grund: Die Wahl des Hardliners Pedro Sanchez zum Vorsitzenden der spanischen Sozialisten. Sie trennten sich von spanischen Staatsanleihen, was im Gegenzug die Rendite der zehnjährigen Papiere am Montag auf den höchsten Stand seit fast einer Woche trieb. Der spanische Aktienindex war mit einem Abschlag von 0,5 Prozent außerdem so schwach wie kaum ein anderer bedeutender europäischer Leitindex.

Mit der Wahl von Sanchez, der dem linken Parteiflügel der Sozialisten angehört, dürfte die Minderheitsregierung des konservativen Premiers Mariano Rajoy in unruhigeres Fahrwasser geraten, kommentierte DZ-Bank-Analyst Christian Lenk. „Die steigende politische Unsicherheit in Madrid könnte sich mittelfristig zu einem stärkeren Belastungsfaktor entwickeln.“ Allerdings stünden den politischen Risiken derzeit noch starke Konjunkturdaten aus Spanien als ausgleichender Faktor gegenüber. Mit einem Sturz Rajoys sei nicht zu rechnen.

Die wirtschaftsfreundliche Politik der derzeit regierenden Volkspartei lehnt Sanchez entschieden ab. Mit seiner Wahl dürfte es für die Konservativen schwieriger werden, Reformgesetze durch das Parlament zu bringen. Rajoy warnt: Bei einer Blockade wird es wieder Neuwahlen geben.

Positiv ankommen dürfte bei Anlegern der Deutschen Börse, dass nach Informationen des Handelsblatt Verhandlungen mit der Staatsanwaltschaft laufen: Das Verfahren gegen Firmenchef Carsten Kengeter soll eingestellt werden. Der Verdacht, dass Kengeter Aktien der Deutschen Börse in dem Wissen um eine bevorstehende Übernahme der London Stock Exchange (LSE) gekauft hat, ist das größte Hindernis vor einer Vertragsverlängerung für den Börsen-Chef. Zugleich könnte die Deutsche Börse selbst mit einer Geldbuße den Vorwurf aus dem Weg räumen, dass sie den Kapitalmarkt zu spät über die Fusionspläne informiert hat.

In Brüssel beraten die Euro-Finanzminister über die Freigabe weiterer Finanzmittel für Griechenland. Außenminister Sigmar Gabriel hat Schuldenerleichterungen für das Land gefordert.

An der Wall Street schlossen der Standardwerteindex Dow Jones und der S&P500 am Freitag 0,7 Prozent höher. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,5 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,4 Prozent auf 19.665 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,3 Prozent auf 3082 Punkte.