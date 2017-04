Einzelwerte: SAP und Merck stark

Die Blicke richten sich zudem nun wieder auf die Berichtssaison, die zunehmend an Fahrt gewinnt. Der Deal mit dem Pharmaunternehmen Fresenius kommt bei Anlegern des Chemie- und Pharmakonzerns Merck gut an: Die Aktien kletterten am Dienstag um 2,1 Prozent auf 106,60 Euro und waren der gefragteste Wert im Dax. Die Fresenius-Generika-Sparte Kabi kauft den Darmstädtern für 170 Millionen Euro das Geschäft mit Biosimilars ab, also mit Nachahmermedikamenten von Biotech-Arzneien. "Das ist eine klare Win-Win-Situation", sagte ein Händler. Merck habe die Sparte los werden wollen und habe einen guten Preis von Fresenius erhalten. Bei Fresenius passe das Geschäft ins Unternehmenskonzept.

Auch Fresenius-Aktien waren bei Investoren beliebt. Die Titel legten ein halbes Prozent auf 75,90 Euro zu und waren ebenfalls unter den größten Dax-Gewinnern. Der hessische Gesundheitskonzern brachte neben dem Merck-Deal die zweite Mega-Übernahme innerhalb weniger Monate unter Dach und Fach. Für umgerechnet rund 4,4 Milliarden Euro) schluckt Fresenius den US-Rivalen Akorn. Es ist die zweitgrößte Übernahme in der Geschichte. "Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Übernahmehistorie werden auch diese Zukäufe unserer Einschätzung nach wertschaffend sein", erklärte Analyst Bernhard Weiniger von Independent Research. Er bestätigte seine Kaufempfehlung für die Aktien.

Die Aktien von SAP kletterten nach durchwachsenen Quartalszahlen mit zuletzt 1,20 Prozent auf 94,11 Euro auf ein neues Rekordhoch. Die Softwareschmiede verdiente im ersten Quartal dank einer hohen Nachfrage nach Cloud-Software und dem neuen Hauptprodukt „S/4Hana“ mehr als vor Jahresfrist. Die Erlöse legten auch dank eines schwachen Vergleichsquartals im Vorjahr um zwölf Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zu, wie das im Dax notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich verdiente SAP mit 530 Millionen Euro aber sieben Prozent weniger. Grund seien aktienbasierte Vergütungen und die höhere Mitarbeiterzahl, sagte Finanzchef Luka Mucic. Hohe Personalkosten bei Europas größtem Softwarehersteller haben demnach trotz eines Umsatzschubs im ersten Quartal den Gewinn gedrückt.

SAP-Chef Bill McDermott beispielsweise hatte für 2016 wegen am Aktienkurs orientierten langfristigen Vergütungsbestandteilen mit knapp 14 Millionen Euro das höchste Gehalt in der Dax-Riege kassiert. SAP bietet die aktienbasierte Vergütung aber allen Mitarbeitern an. Die Mitarbeiterzahl ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent auf 85 751 Beschäftigte weltweit gestiegen.

Der Deutsche Aktienindex Deutschlands 1. Börsenliga Der Deutsche Aktienindex Dax bildet die Entwicklung der 30 führenden und umsatzstärksten börsennotierten heimischen Unternehmen ab, gewissermaßen Deutschlands 1. Börsenliga. Eingeführt wurde der Dax am 1. Juli 1988 mit einem Stand von 1000 Punkten. Sein erster Schlusskurs: 1163,52 Punkte.

Sekündliche Neuberechnung Der Index-Stand wird von der Deutschen Börse über das elektronische Xetra-System sekündlich neu berechnet. Grundlage dafür ist eine Formel des Ökonomen Ernst Louis Étienne Laspeyres aus dem Jahr 1871, nach der Aktien in einem Index unterschiedlich gewichtet werden.

Auf- und Abstieg Ändern sich das Gewicht einzelner Werte, kann ein Unternehmen aus dem Dax ab- und ein anderes aufsteigen – ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga. Maßgeblich dafür sind zwei Ranglisten: Eine für die Marktkapitalisierung (Börsenwert) der frei handelbaren Papiere und eine für den Umsatz der Aktien an der Börse.

57 Titel in 28 Jahren In seiner fast 30-jährigen Geschichte hat der deutsche Leitindex viele Unternehmen kommen und gehen sehen – etwa Nixdorf Computer, Kaufhof, Mannesmann, Degussa, Hoechst, Hypo Real Estate und Dresdner Bank. In den inzwischen 28 Jahren waren 57 verschiedene Titel gelistet.

Die Urgesteine 15 Gesellschaften sind seit dem Dax-Start ununterbrochen im Aktienindex gelistet: Allianz, BASF, Bayer, BMW, Commerzbank, Daimler (vorher als Daimler-Benz), Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Eon (vorher Veba und Viag, die sich im Juni 2006 zu Eon zusammenschlossen), Henkel, Linde, RWE, Siemens, ThyssenKrupp (früher als Thyssen) und Volkswagen. Mit Continental ist heute ein weiteres Gründungsmitglied vertreten – allerdings war der Autozulieferer zwischenzeitlich zweimal ausgeschieden und wieder aufgenommen worden.

Verluste von 1,70 Prozent verbuchten die Titel von Continental, denn der Autozulieferer will in den kommenden Jahren mehr Geld in die Entwicklung seiner Elektroantriebe stecken. Bis 2021 wird das wohl rund 300 Millionen Euro mehr an Aufwendungen erfordern, weshalb die Ziele für die Antriebssparte bis 2019 leicht gesenkt wurden.

Der angeschlagene Spezialmaschinenbauer Aixtron meldete dank einer guten Nachfrage seiner Kunden aus der Halbleiterbranche starke Zahlen, was den jüngst in den TecDax zurückgekehrten Papieren ein Plus von knapp 7 Prozent bescherte.

Außerhalb der Dax-Familie sprangen zudem die Anteilsscheine von Aurelius um rund 8 Prozent hoch. Die jüngst von einem Finanzspekulanten attackierte Beteiligungsgesellschaft kontert den Angriff mit dem Verkauf des Kompressorherstellers Secop. Zudem soll für das Geschäftsjahr 2016 jetzt eine Dividende von insgesamt 4 Euro gezahlt werden und damit doppelt so viel wie bisher geplant.

0,73 Prozent im Plus waren im SDax auch die Aktien des Berliner Onlinehandel-Unternehmens Rocket Internet. Die großen Beteiligungen von Rocket Internet haben ihre Verluste 2016 eingedämmt. Das operative Minus ausgewählter Start-Ups – vom Kochbox-Anbieter HelloFresh bis zu den Möbelhändlern Westwing und Home24 – schrumpfte um 234 Millionen auf rund 360 Millionen Euro. Der Umsatz legte zugleich um 29 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu, wie das Berliner Unternehmen am Dienstag mitteilte. „Im Jahr 2016 haben unsere ausgewählten Unternehmen weitere Fortschritte auf dem Weg in Richtung Profitabilität erzielt“, sagte Vorstandschef Oliver Samwer. Bis Jahresende sollen wie geplant drei Beteiligungen die Gewinnzone erreichen.

Als Hoffnungsträger gilt vor allem der Lieferdienst Delivery Hero („Lieferheld“, „Pizza.de“, „Foodora“). Dieser erklärte am Montag, „verschiedene Finanzierungsoptionen, einschließlich eines potenziellen Börsengangs“ zu prüfen. Das Unternehmen mit mehr als 5000 Mitarbeitern in gut 40 Ländern wird mit mehr als drei Milliarden Euro bewertet. Rocket war zuletzt unter Druck geraten, nachdem Großaktionär Kinnevik im Februar überraschend die Hälfte seiner Anteile abgestoßen hatte.