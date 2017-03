 Börse Frankfurt: Ernüchterung über G20-Gipfel setzt Dax zu

FrankfurtDie Anleger haben sich am Montag von ihren Dax-Papieren getrennt. Der Grund: Enttäuschung über das fehlende Bekenntnis der G20-Staaten zum Freihandel. Bislang sei Protektionismus vor allem eine US-Position, sagte Analyst James Woods vom Brokerhaus Rivkin. „Umso wichtiger ist, dass andere Führungspersönlichkeiten wie der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe und Bundeskanzlerin Angela Merkel öffentlich für den Freihandel plädieren. Es wäre beunruhigender, wenn die protektionistische Haltung auf andere Staaten überzuschwappen beginnt.“ Der Dax eröffnete 0,4 Prozent tiefer auf 12.051 Punkten, blieb aber bislang fest über der 12.000-Punkte-Marke.

Das Prinzip festverzinslicher Wertpapiere Zinsen und Rückzahlung Festverzinsliche Anleihen haben einen fixen Zinskupon, der sich auf den Nominalbetrag von 100 Prozent, also zum Beispiel 1 000 Euro, bezieht. Zu diesem Betrag werden die Papiere am Ende der Laufzeit zurückbezahlt. Bei einem Kurs von 100 Prozent entspricht also die Rendite dem zugesicherten Zins.

Kurse und Renditen Während der Laufzeit werden Anleihen gehandelt, deshalb schwanken die Kurse, die in Prozent angegeben werden. Der Rückzahlungswert bleibt unverändert bei 100 Prozent. Die Zinskupons, die sich auf den Nominalwert beziehen, verändern sich ebenfalls nicht. Weil Zinszahlungen und Tilgungen gleichbleiben, sinkt die Rendite für Neueinsteiger, wenn die Kurse steigen. Umgekehrt ist es genauso: Wenn die Kurse fallen, dann steigen die Renditen für Investoren, die neu zugreifen und bis zur Fälligkeit halten.

Renditeentwicklung Entwicklung - Die Kurse vieler Anleihen - vor allem die von Staatsanleihen im Euro-Raum und in Japan - sind so stark über 100 Prozent gestiegen, dass Anleger trotz der Zinsen weniger Geld wiederbekommen, als sie angelegt haben. Somit sind die Renditen für Neueinsteiger sogar negativ. Das geht umso schneller, weil die Kupons stetig sinken. So haben zweijährige Bundesschatzanweisungen in Deutschland seit dem 20. August 2014 einen Kupon von null Prozent, seit dem 21. Januar 2015 gilt das auch für fünfjährige Bundesobligationen und seit dem 13. Juli 2016 auch für die neue zehnjährige Bundesanleihe.

An der Wall Street waren die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland abgebröckelt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,1 Prozent tiefer, während der Nasdaq fast unverändert bei 5901,00 Stellen blieb. Der S&P500 fiel ebenfalls um 0,1 Prozent. In Tokio blieb die Börse am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3235 Punkte.

Zu den schwächsten Werten der ersten deutschen Börsenliga gehörten Deutsche Bank. Am Tag vor Beginn der Zeichnungsfrist für die milliardenschwere Kapitalerhöhung verloren die Papiere bis zu zwei Prozent auf 17,51 Euro. Die neuen Aktien werden zu je 11,65 Euro ausgegeben.

Am Morgen wird eine weitere Bank in den Fokus der Anleger rücken: die Hypo Real Estate (HRE). Nach jahrelangen Verzögerungen wird ab heute der größte deutsche Schadenfall in der globalen Finanzkrise 2008/2009 vor einem Strafgericht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft Georg Funke, dem früheren HRE-Chef, sowie dem damaligen HRE-Finanzvorstand Markus Fell vor, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise die Bilanzen der Bank geschönt zu haben.

Im Mittelpunkt des Interesses steht heute außerdem die Technologiemesse CeBIT, die seit heute für Besucher geöffnet ist. Schwerpunkt der IT-Leistungsschau ist der digitale Wandel. Zu der fünftägigen Veranstaltung mit über 3000 Ausstellern aus 70 Ländern werden rund 200.000 Gäste erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) macht am Morgen nach der offiziellen Eröffnung am Vorabend den traditionellen Messerundgang.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und seine Kollegen aus der Eurogruppe beraten am Montag (ab 15.00 Uhr) über den Stand der Vorbereitungen zur Auszahlung der nächsten Griechenland- Hilfen. Eine Entscheidung wird aber noch nicht erwartet. Die europäischen Geldgeber drängen die Regierung in Athen zu weiteren Sparmaßnahmen.