Erst Yellen, dann Draghi und dann wieder Yellen

Und auch aus der Welt der Geldpolitik gibt es Input fürs Parkett. Am heutigen Abend spricht Fed-Chefin Janet Yellen auf einem Symposium über die Ziele der Geldpolitik. Wenn die Präsidentin der weltmächtigsten Notenbank eine Rede hält, hören die Börsianer immer zu, in der Hoffnung auf Hinweise zur Geldpolitik. Mit dem Wahlsieg Trumps hat sich die Lage für die Währungshüter geändert. Trump hatte im Wahlkampf auf die Fed geschimpft und angekündigt diese an die kurze Leine zu nehmen. Im nächsten Jahr könnte er einen neuen Fed-Präsidenten berufen. Derzeit scheint es ausgeschlossen, dass Trump Janet Yellen an der Fed-Spitze belässt.

Aber auch abgesehen von Personalien ist Trump einer der großen Faktoren der Geldpolitik. Die Federal Reserve hatte im Dezember die nächste Zinserhöhung beschlossen, nachdem man ein Jahr auf Nummer sicher gegangen war, um die Konjunktur nicht abzuwürgen oder die Finanzmarktstabilität zu gefährden. Nach dem Beschluss hatten die Dollar-Hüter angedeutet, dass 2017 drei weitere Zinsschritte folgen könnten, vorausgesetzt die Konjunktur lässt dies zu. Entscheidend ist also die weitere Entwicklung der Wirtschaft unter der Regierung Trump. Aktuell boomt der US-Arbeitsmarkt und befindet sich quasi auf Vollbeschäftigungsniveau.

Während die Fed die Zügel straffer zieht, öffnet die EZB die Geldschleusen. Am morgigen Donnerstag kommt der Rat der Europäischen Zentralbank zusammen. Mit der Verlängerung ihres billionenschweren Anleihekaufprogramms hatten die Zentralbanker um Chef Mario Draghi im Dezember einmal mehr für ein Aktienfeuerwerk gesorgt. Um die niedrige Inflation und die maue Konjunktur im Euro-Raum anzutreiben, kauft die EZB bis mindestens Dezember 2017 Anleihen im monatlichen Volumen von 60 Milliarden Euro. Die niedrigen Bond-Renditen sollen Privatbanken zur einer größeren Kreditvergabe animieren. Laut Aussagen der Euro-Hüter zeigt das Programm einen positiven Effekt auf die Fundamentaldaten.

Dass es bereits morgen zu Nachbesserungen kommt gilt als sehr unwahrscheinlich, hat sich die EZB bisher nicht als voreiliger Akteur präsentiert. Wie auch die Fed ist die EZB als moderne Notenbank in unkonventionellen Zeiten darauf bedacht, Handlungsfähigkeit und Entschlossenheit zu demonstrieren, dabei aber keinesfalls kopflos oder aktionistisch zu wirken. Experten gehen nicht davon aus, dass der Rat irgendwelche geldpolitischen Veränderungen vornehmen wird. Hinweise auf die mittelfristige Zukunft erhoffen sich die Börsianer dennoch. Nächste Woche dann legt der Offenmarktauschuss der Fed am Mittwochabend nach.