FrankfurtMit seinen ersten Amtshandlungen hat der neue US-Präsident Donald Trump am Montag den Anlegern am Aktienmarkt die Kauflaune verdorben. Der Dax fiel um 0,7 Prozent auf 11.546 Punkte, der EuroStoxx50 verlor ebenfalls fast ein Prozent.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax büßte am Montag 0,3 Prozent auf 22.568 Zähler ein. Für die Technologiewerte im TecDax ging es um 0,3 Prozent auf 1.830 Punkte nach unten.

Auch an der Wall Street kassierten Börsianer einige der Vorschusslorbeeren für Trump wieder ein: Bis zum Handelsschluss in Europa verloren Dow-Jones-, S&P500-Index und Nasdaq-Composite je etwa 0,4 Prozent. Die Börsen dies- und jenseits des Atlantiks hatten seit der Wahl Trumps rund zehn Prozent zugelegt.

Pharmawerte setzen Talfahrt fort

Unter Verkaufsdruck blieben die Pharmawerte, nachdem Trump als eine seiner ersten Amtshandlungen noch am Wochenende die US-Gesundheitsreform Obamacare per Erlass aufgeweicht hatte. Im Schnitt verloren die europäischen Pharmawerte wie Merck, Bayer oder Novartis etwa ein Prozent. Die Papiere der Biotechfirma Medigene rutschten im TecDax sogar um vier Prozent ab. Auch in New York ging es mit Werten wie Merck, Mylan und Bristol Myers je rund ein Prozent nach unten.

Ansonsten zählten an der Wall Street die Titel von McDonald's mit einem Abschlag von rund einem Prozent zu den Verlierern. Die weltgrößte Schnellimbisskette machte im vierten Quartal erneut weniger Umsatz. Die rote Laterne im Dow-Jones trugen aber General Electric mit einem Abschlag von über zwei Prozent. Der Siemens-Rivale hatte am vergangenen Freitag die Anleger mit seiner Bilanz enttäuscht. Einige Analysten senkten ihre Kursziele etwas.

Die Anleger hätten vor allem auf weniger Regulierungen, ein Konjunkturprogramm und Steuersenkungen unter Trump gesetzt, sagte ein Händler. „Und nun schüren seine ersten Amtshandlungen die Sorge vor einem protektionistischen Amerika“, sagte ein Händler. Mit einem Paket von Maßnahmen will Trump Anreize für die Industrieproduktion in die USA schaffen. Mit Erlassen will er die Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta und den Austritt aus dem gerade erst verhandelten Freihandelsabkommen mit einigen Pazifik-Staaten (TPP) in Angriff nehmen. Details zu Steuersenkungen und Infrastrukturmaßnahmen gibt es weiter nicht.

„Potenzielle Investoren stochern weiter in Sachen konkreter Trump-Politik im Nebel“, sagte CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl und fügte mit Blick auf mögliche Handelsbeschränkungen hinzu: „Das mulmige Gefühl, dass hier einiges auf die Wirtschaft und damit die Börsen zukommen wird, ist deutlich spürbar.“

Auch über den Regierungsstil Trumps sind einige Börsianer verunsichert. So stritt sich der neue US-Präsident am Wochenende mit den Medien über die Zuschauerzahlen bei seiner Vereidigung. Börsianer fürchten eine Achterbahnfahrt unter Trump, der auch gerne mal über Twitter Politik macht.

Der Euro stieg in der Spitze um einen halben US-Cent auf ein Sechs-Wochen-Hoch von 1,0754 Dollar.

Vor diesem Hintergrund nahmen die Investoren Kurs auf als sicher geltende Häfen. Der Bund-Future, der auf der zehnjährigen Bundesanleihe basiert, legte 98 Ticks auf 163,27 Punkte zu. Die „Antikrisen-Währung“ Gold gewann 0,8 Prozent und war mit 1.219 Dollar je Feinunze (31 Gramm) zeitweise so teuer wie zuletzt vor zwei Monaten.