FrankfurtDer steigende Euro wird mehr und mehr zum Bremsklotz für die europäischen Aktienmärkte. Enttäuschende Quartalszahlen von Unternehmen drückten die Stimmung am Freitag zusätzlich. Dax und Euro Stoxx 50 rutschten um jeweils 0,1 Prozent auf 12.435 und 3496 Punkte ab. „Die Anleger in Europa spüren, dass die Zeit des billigen Geldes schneller vorbei sein könnte als bislang angenommen“, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Londoner Brokerhaus CMC Markets. Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es am Freitagvormittag um 0,1 Prozent auf 24 829 Punkte nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,1 Prozent auf 2290.

Der Euro kletterte im frühen Handel um 0,4 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 1,1677 Dollar. Auslöser für den Höhenflug war die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag, auf der EZB-Präsident Mario Draghi ankündigte, im Herbst über die Zukunft der umstrittenen Anleihekäufe zu entscheiden. „Auch wenn es sich auf den ersten Blick nicht so anhörte, Draghi hat die Finanzmärkte gestern auf die geldpolitische Kehrtwende vorbereitet“, betonte Stanzl. Zudem habe er sich entspannt gezeigt wegen der jüngsten Aufwertung der Gemeinschaftswährung, die seit Beginn des Jahres mehr als zehn Prozent zugelegt hat. Das habe der Markt als Einladung interpretiert, noch mehr in den Euro zu investieren, sagte Commerzbank-Expertin Antje Praefcke.

Analysten der DZ Bank sehen in der jüngsten Aufwertung des Euro eine Trendwende. „Wir gestehen dem Euro auf Sicht von zwölf Monaten weiteres Aufwertungspotential zu“, betonte Devisenexpertin Sonja Marten. Sie rechnet damit, dass die Gemeinschaftswährung in zwölf Monaten bei 1,20 Dollar liegt.

Ein Teil der Euro-Stärke kommt nach Meinung von Börsianern auch daher, dass sich der Dollar wegen der Querelen in der US-Politik um Präsident Donald Trump abgeschwächt hat. Der Dollar-Index, der den Wert des „Greenback“ im Vergleich zu sechs anderen wichtigen Währung misst, rutschte auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten ab.

Die Aktien von Sartorius büßten nach Halbjahreszahlen am TecDax-Ende 5,41 Prozent auf 86,95 Euro ein. Der Labor- und Pharmazulieferer steigerte zwar dank der jüngsten Zukäufe Umsatz und Ergebnis deutlich, verfehlte aber einem Händler zufolge die Erwartungen. Insbesondere der Auftragseingang sei enttäuschend.

Ansonsten bewegten vor allem Analystenkommentare. Im Dax gehörte Infineon mit minus 0,49 Prozent zu den Verlierern, nachdem die französische Investmentbank Exane BNP Paribas die Aktien des Halbleiterunternehmens abgestuft hatte und nun zum Verkauf rät.

Bei Hochtief stand ein Kursrückgang von 4,10 Prozent auf 152,10 Euro zu Buche, was die Aktien des Baukonzerns zum größten MDax-Verlierer machte. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux erhöhte zwar das Kursziel auf 134 Euro, blieb damit aber deutlich unter dem aktuellen Bewertungsniveau und bekräftigte zudem die bestehende Verkaufsempfehlung. Zudem prüft die spanische Hochtief-Mutter ACS eine milliardenschwere Übernahme des Autobahnbetreibers Abertis, was die ACS-Titel in Madrid sichtbar belastete.

Für Zalando-Titel ging es angesichts einer neuen Verkaufsempfehlung der Privatbank Berenberg um 1,78 Prozent bergab. Die Ziele des Online-Modehändlers für den längerfristigen Marktanteil im europäischen Bekleidungsmarkt seien nicht nur ambitioniert, sondern schienen auch schon eingepreist, schrieb Analystin Michelle Wilson. Zalando erwirtschafte zudem weniger Barmittel als zunächst gedacht.

In Amsterdam brachen Philips Lighting um bis zu 10,3 Prozent ein, nachdem der weltgrößte Leuchtmittelhersteller zwar seinen Gewinn im vergangenen Quartal steigere, aber beim Umsatz Einbußen hinnehmen musste.

Um mehr als vier Prozent bergab ging es an der Börse in Paris für die Aktien des Autozulieferers Valeo. Er baute zwar Umsatz und Ergebnis deutlich aus, Analysten hatten aber mit einem noch stärkeren Anstieg gerechnet. Die Titel des Rivalen Faurecia zogen dagegen um 1,3 Prozent auf ein Zehn-Jahres-Hoch an. Er erhöhte seine Prognosen.

In London rückte der Wirecard-Konkurrent Paysafe ins Rampenlicht, nachdem die Finanzinvestoren Blackstone und CVC Capital< eine 3,3 Milliarden Euro schwere Kaufofferte für den Zahlungsabwickler auf den Tisch gelegt haben. Die Titel schossen um 9,1 Prozent auf ein Rekordhoch nach oben.

An den Börsen sorgte der kleine Verfallstag für zusätzliche Schwankungen. An diesem Tag verfallen Optionen auf Aktien und Indizes und Anleger versuchen, die Kurse in eine für sie günstige Richtung zu bewegen.