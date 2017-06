 Börse Frankfurt: Euro-Jahreshoch bremst Dax & Co. aus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtEin Jahreshoch beim Euro hat exportabhängigen Unternehmen zugesetzt und die Stimmung am europäischen Aktienmarkt getrübt. Der Dax fiel am Mittwoch um bis zu 1,1 Prozent auf ein Fünf-Wochentief von 12.536 Punkten. Der Euro Stoxx50 gab ebenfalls 1,1 Prozent auf 3498 Zähler nach und notierte so niedrig wie zuletzt vor mehr als zwei Monaten.

Die Furcht der Anleger vor einer Blase bei Technologieaktien an der Wall Street sorgte zudem für Kursverluste bei Chipwerten wie Infineon. Anleger zeigten sich auch verunsichert von der Entscheidung der Republikaner im US-Senat, ihre Abstimmung über einen Rückbau der Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama zu verschieben. Denn damit wuchsen wieder Zweifel, ob Obamas Nachfolger Donald Trump seine Pläne für Steuersenkungen und Infrastrukturprogramme durchsetzen kann.

Auslöser für den Höhenflug des Euro war die Sorge vor einem Ende der EZB-Geldflut. EZB-Chef Mario Draghi hatte sich am Vortag optimistisch zur Konjunktur geäußert, was am Markt als eine gewachsene Bereitschaft der Europäischen Zentralbank zur Straffung der Geldpolitik gedeutet wurde. In Folge stieg die Gemeinschaftswährung um 0,4 Prozent auf ein Zwölf-Monatshoch von 1,1388 Dollar.

„Der Dax setzt seine Korrektur fort – die Geldpolitik wird zum Partykiller“, sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. „Allerdings ist der steigende Euro nur das Ergebnis dessen, wohin die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank in Zukunft tendieren wird, zurück zur Normalität, weg von Geldgeschenken und negativen Zinsen“. Händlern zufolge könnte der Höhenflug des Euro aber kurzfristig anhalten. „Vor allem wenn der Widerstand bei 1,14 Dollar gebrochen wird, könnte das einen weiteren Turbo zünden“, sagte Devisenhändler Tareck Horchani von der Saxo Bank.

Ein erneuter Ausverkauf bei US-Technologieaktien zog auch hierzulande die Kurse nach unten. Der europäische Sektorindex fiel um 1,6 Prozent. Investoren stellten langsam die Bewertungen im amerikanischen Tech-Sektor infrage, sagten Analysten. Hinzu kämen Konjunktursorgen. „Denn Technologiefirmen spüren konjunkturelle Flauten deutlicher als die Old Economy“, hieß es bei der Postbank. Aktien von Infineon waren mit einem Minus von 1,6 Prozent die größten Dax-Verlierer. Auch die Aktien von Dialog Semiconductor, AMS, STMicro und ASM International gaben bis zu vier Prozent nach.

Zudem drückten Sorgen vor möglichen Auswirkungen der neuen Hackerattacke die Stimmung. Mehr als sechs Wochen nach dem weltweiten „WannaCry“-Cyberangriff hatte es am Dienstag eine ähnliche großangelegte Attacke gegeben. Zahlreiche Unternehmen berichteten von massiven Computerproblemen durch Schadsoftware.

In Paris stiegen die Aktien des französischen Industriekonzerns Legrand um 2,8 Prozent. Legrand will die US-Infrastrukturfirma Milestone kaufen und stellte Kosteneinsparungen in Aussicht.

Der Dollar wurde durch das verschobene Senatsvotum zur US-Gesundheitsreform ausgebremst. Das Vorhaben gilt unter Investoren auch als Hinweis dafür, ob Präsident Trump in der Lage ist, die mit Spannung erwartete Steuerreform umzusetzen. Der Dollar-Index, der die Währung zu anderen wichtigen Devisen misst, fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit mehr als sieben Monaten. Fed-Chefin Janet Yellen hatte zuletzt ihre geldpolitische Haltung bekräftigt, wonach der Leitzins weiterhin nur schrittweise angehoben werden soll.

An der Wall Street trübte ein Kursrutsch bei Technologiewerten die Stimmung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,5 Prozent tiefer bei rund 21.311 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,8 Prozent auf 2419 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank 1,6 Prozent auf rund 6147 Stellen. In Japan verlor der Standardwerte-Index Nikkei am Mittwoch 0,3 Prozent.