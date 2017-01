FrankfurtEuropas Börsen kommen auch an einem EZB-Tag nicht aus den Kalmen. Der Dax notierte nach Bekanntgabe des Ratsentscheid der Europäischen Zentralbank mit 11.588 Punkten 0,2 Prozent leichter. Der Euro-Stoxx-50 lief ebenfalls 0,1 Prozent tiefer bei 3289 Zählern. Wie allseits erwartet rührten die Währungshüter ihren Instrumentarium nicht an. Leitzins, Einlagenzins und die Parameter des Anleihekaufprogramms blieben unverändert. Immerhin hatten Mario Draghis Mannen erst im Dezember eine Verlängerung ihrer massiven Anleihekäufe durchgebracht und damit für eine waschechte Jahresendrally in Europa gesorgt. Spannend dürfte allerdings die in Kürze stattfindende Pressekonferenz am Mittag werden.

Auf dieser wird sich Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, um 14.30 Uhr den Fragen zum Vorgehen der Notenbanker stellen müssen. Aus deutscher Sicht besteht vor allem in Sachen Inflation Klärungsbedarf. Diese war in der Bundesrepublik, aber auch im gesamten Euro-Raum, im Dezember deutlich gestiegen und dürfte auch im Frühjahr weiter zunehmen. Freilich ist dies auf den abgestürzten Ölpreis zum Vergleichszeitpunkt von vor einem Jahr zurückzuführen. Die Deutschen aber fürchten eine allzu schnelle Rückkehr der Inflation. Der Druck aus Öffentlichkeit und Politik auf Draghi hat damit erneut zugenommen. Man erwartet zumindest Hinweise über ein Wie und Wann des Ausstiegs aus der ultralockeren Geldpolitik.

Um ihr Ziel Preisniveaustabilität zu erreichen, peilen die Zentralbanker eine Teuerungsrate von knapp unter zwei Prozent an. Aber weil die tatsächliche Inflation seit Jahren deutlich darunter liegt, flutet die EZB die Märkte mit Billionen. Das Geld soll die Kreditvergabe der Privatbanken ankurbeln, was wiederum die maue Konjunktur anheizt und so die Preise klettern lässt. So der theoretische Mechanismus. Doch die Geldschwemme landet vor allem auf den Aktienmärkten und sorgt für eine seit Jahren anhaltende Kursrally, was Mario Draghi zum Liebling der Börsianer hat avancieren lassen. Weil deutliche Effekte auf die Zielwerte ausblieben, weiteten die Euro-Hüter ihren Maßnahmenkatalog Stück um Stück aus.

Der Leitzins, das zentrale Instrument der klassischen Geldpolitiker, ist längt auf dem Niedrigstniveau von 0,0 Prozent. Und so ging die Zentralbank unkonventionelle Wege, senkte den Einlagenzins auf minus 0,4 Prozent und fungierte ihn damit zum Strafzins für Banken um. Sie folgte dem Vorbild aus Japan und den USA und startete ein Anleihekaufprogramm. Monatlich erwirbt die EZB Staats- und Unternehmensanleihen im Wert von 80 Milliarden Euro (ab April 60 Milliarden Euro). Dadurch fallen die Renditen dieser Papiere, sie sollen auf diese Weise unattraktiv werden für Geschäftsbanken, damit diese ihre Geldströme umleiten.

Durch die auf der vergangenen Sitzung beschlossenen Programmverlängerung bis mindestens Dezember 2017 blähte sich das Gesamtvolumen auf 2,2 Billionen Euro auf. Die Auswertungen der Frankfurter – dort sitzt die EZB – zeigen die erwünschte Wirkung, doch die Geschwindigkeit ist gering. Daher werden die Zinsen mittelfristig auf ihrem niedrigen Stand bleiben – das scheint sicher, zeigen es doch die EZB-Projektionen. Um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren verweist Mario Draghi auf eine mögliche Ausweitung der Programme, sollte dies notwendig sein. Das bringt den Italiener in Konfrontation, nicht nur mit den Deutschen, die als traditionell risikoscheue Sparer unter den Niedrigzinsen leiden – ein Interessenkonflikt zwischen den mitteleuropäischen Staaten mit den Südländern der Währungsunion.