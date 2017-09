FrankfurtDer Dax eröffnete am Donnerstagmorgen mit einem moderaten Plus. Im Mittagshandel konnte der deutsche Leitindex dann einen deutlichen Zugewinn von 1 Prozent verzeichnen und stieg auf 12.335,37 Punkte. Bereits zur Wochenmitte hatte sich das Börsenbarometer dem seit Ende Juni andauernden Abwärtstrend widersetzt und die Verlustzone verlassen. Positive Signale im Nordkoreakonflikt strichen den Anlegern die Sorgenfalten von der Stirn: Auf der Halbinsel werde es keinen Krieg geben, sagte der südkoreanische Präsident Moon-Jae in. Auch Waldimir Putin sieht Washington gewillt, die andauernden Spannungen friedlich zu lösen.

So sparen die Deutschen Geldvermögen Das Geldvermögen der deutschen Bürger beträgt insgesamt 5,6 Billionen Euro. Auf verschiedene Anlageklassen ist es wie folgt verteilt: Stand Dezember 2016 Quelle: Bundesverband deutscher Banken, Bundesbank

Versicherungen und Pensionskassen 2,15 Billionen Euro

Spar-, Sicht- und Termineinlagen 2 Billionen Euro

Investmentfonds 518 Milliarden Euro

Aktien 373 Millionen Euro

Bargeld 166 Milliarden Euro

Schuldverschreibungen 127 Milliarden Euro

Sonstige Sparanlagen 218 Milliarden Euro

Das alles überschattende Thema auf dem Frankfurter Parkett ist Anlegern zufolge jedoch die anstehende Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die meisten Börsianer gehen davon aus, dass die Notenbanker ihre Politik der Trippel-Schritte hin zu einer weniger expansiven Ausrichtung fortsetzen wird.

Mit konkreten Beschlüsse zur Eindämmung der Geldflut ist allerdings nicht zu rechnen – Eine Leitzinsanhebung liegt nach einhelliger Einschätzung von Ökonomen noch in weiter Ferne. EZB-Chef Mario Draghi könnte aber die Anleger darauf vorbereiten, sagten Händler. Denn das vor allem in Deutschland umstrittene Anleihen-Kaufprogramm läuft Ende Dezember aus. Eine Zinsentscheidung wird für 13:45 Uhr erwartet.

Allen Tendenzen zum Trotz forderten führende Köpfe der Finanzbranche auf der Handelsblatt Konferenz „Banken im Umbruch“ den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik.

Mit Spannung wird zudem erwartet, ob sich Europas oberste Währungshüter auf der Pressekonferenz zum starken Euro äußern werden. Dieser kann die Exporte in Länder außerhalb der Eurozone verteuern. Die Gemeinschaftswährung hat seit Jahresbeginn zum Dollar etwa 13 Prozent an Wert gewonnen. Mit einem Kursniveau von 1,19/20 Dollar stehe sie an einer wichtigen Schwelle, erläuterten die Analysten der Metzler Bank. „Eine aus Sicht der Marktteilnehmer unerwartete Aussage könnte leicht einen Kurssprung respektive -einbruch von mehreren Cent auslösen.“ Draghi stehe vor einem Balanceakt, da jedes ausgesprochene oder fehlende Wort auf die Goldwaage gelegt werde. „Denn es ist nicht zu verhehlen, dass sich der Markt ohnehin einen Spaß daraus macht, die Schmerzgrenze der EZB beziehungsweise ihres Chefs zu testen„, konstatierten die Metzler-Analysten. Der Euro notierte am Vormittag bei 1,1965 Dollar und blieb damit in Tuchfühlung mit dem vorige Woche erreichten Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 1,2069 Dollar.