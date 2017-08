 Börse Frankfurt: Fester Euro belastet den Dax – Fiat auf 19-Jahres-Hoch

FrankfurtAngesichts eines kräftig gestiegenen Euro ist dem deutschen Aktienmarkt der Start in die neue Börsenwoche missglückt. Der Dax büßte am Montag 0,82 Prozent auf 12.065 Punkte ein. Damit verteidigte er aber immerhin die Marke von 12.000 Zählern. Die Gemeinschaftswährung, die am Morgen noch 1,1731 US-Dollar gekostet hatte, legte im Tagesverlauf bis auf 1,1825 Dollar zu.

Mit einem festen Euro können sich die Ausfuhrchancen deutscher Unternehmen verschlechtern, was den Dax als exportorientierten Index belastet. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern ging die Kursbewegung am Devisenmarkt vom Dollar aus, der am Nachmittag zu allen wichtigen Währungen unter Druck stand. Sie verwiesen auf das Polit-Chaos in der US-Regierung.

Der MDax sank um 0,51 Prozent auf 24.701 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,58 Prozent auf 2.245 Zähler ein. Analyst Jens Klatt von JFD Brokers wies darauf hin, dass sich der US-Volatilitätsindex Vix, auch „Angstbarometer“ genannt, noch immer auf der Höhe des Jahreshochs bewege. Das spiegele eine anhaltende Nervosität am US-Markt wider, „die alles andere als Sicherheit versprüht und zeigt, dass auch der Dax noch lange nicht über den Berg ist“, folgerte der Experte. Ein Rückfall des Dax unter 12.000 Punkte sei also durchaus realistisch.

Das Personalchaos in der Regierung von US-Präsident Donald Trump und Sorgen vor neuen Spannungen im Nordkorea-Konflikt haben Anleger in ganz Europa zum Wochenstart nervös gemacht: Der EuroStoxx50 rutschte um 0,71 Prozent auf 3.421 Punkte ab.

„Die Unsicherheit, die momentan von Washington auf die Märkte ausstrahlt, ist etwas, was Investoren nicht schätzen“, sagte Postbank-Analyst Heinz-Gerd Sonnenschein. Die politische Lage erscheine vielen zunehmend schwer kalkulierbar. Außerdem sorgten sich Anleger davor, dass Trump seine Pläne für Steuersenkungen und sonstige Programme zur Ankurbelung der Konjunktur nicht umsetzen könne. Die Spekulationen darauf hatten die Börsen nach Trumps Wahl im November stark beflügelt.

Trump entließ am Freitag seinen umstrittenen Chefstrategen Steve Bannon, nachdem sich bereits zahlreiche Wirtschaftsbosse und andere Politiker von ihm abgewandt hatten. „Die Zweifel werden immer größer, ob die US-Administration in der Lage sein wird, irgendetwas von der Wahlagenda von Donald Trump umzusetzen“, so Analyst Dirk Gojny von der National-Bank.

Wieder in den Fokus rückte Nordkorea, nachdem die USA und Südkorea ein Militärmanöver in der Region starteten. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jon Un betrachtet solche Übungen als Vorbereitung für eine Invasion. „Möglicherweise nimmt er das zum Anlass, um die ausgesetzten Waffentests im Laufe der Woche wieder aufzunehmen. Die Lage in der Region ist trotz der jüngst eingekehrten Ruhe alles andere als ruhig“, warnte Gojny. Zuletzt hatten sich Trump und Kim mit gegenseitigen Drohungen überzogen und so Sorgen vor einem bewaffneten Konflikt geschürt.

Anleger griffen daher wieder verstärkt zu sicheren Anlagen: Gold verteuerte sich um ein halbes Prozent auf 1289 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Bei deutschen Bundesanleihen fiel die Rendite der zehnjährigen Papiere auf unter 0,4 Prozent.

Zu den größten Gewinnern an den europäischen Börsen gehörten die Papiere von Fiat Chrysler, die in Mailand zeitweise um 4,9 Prozent auf den höchsten Stand seit 19 Jahren kletterten. Der chinesische Autobauer Great Wall Motor zieht nach eigenen Angaben den Kauf von Fiat in Betracht und hat den italienisch-amerikanischen Konzern um ein Treffen gebeten.

Ein Milliarden-Deal sorgte auch in Kopenhagen für Trubel: Für umgerechnet 6,3 Milliarden Dollar übernimmt der französische Energiekonzern Total die Öl- und Gassparte der dänischen Reederei Moeller-Maersk. Maersk-Aktien gewannen rund drei Prozent, Total legten 0,3 Prozent zu.

Außerdem steht die Zukunft von Air Berlin im Anlegerfokus. Chef Thomas Winkelmann will die Übernahme der insolventen Fluggesellschaft „spätestens im September“ abschließen. Zu den aussichtsreichsten Kaufinteressenten gehören Easyjet, Tuifly, Condor und vor allem die Lufthansa. Deren Aktien gewannen an der Dax-Spitze 0,6 Prozent. Aktionäre setzten darauf, dass sich die größte deutsche Fluggesellschaft günstig einige „Filetstücke“ von Air Berlin angeln könne, hieß es am Markt.

Thyssenkrupp-Papiere waren mit einem Minus von 3,1 Prozent Schlusslicht im Dax. Laut einem Händler belastete die Bekanntgabe einer Leerverkaufsposition durch den Hedgefonds Capital Fund Management den Kurs. Die Papiere des Industriekonzerns zählen mit einem Plus von rund 13,5 Prozent im bisherigen Jahresverlauf aber weiterhin zu den Top 10 im Dax. Wesentlicher Treiber ist der mögliche Zusammenschluss der europäischen Stahlaktivitäten mit Tata Steel Europe, der seit Monaten in der Schwebe ist.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

Stada-Aktien setzten den Rekordlauf mit einem Sprung von 3,8 Prozent auf 75,31 Euro fort. Am Freitag waren die Aktien nach der geglückten Übernahme des Arzneimittelherstellers durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven um mehr als 13 Prozent nach oben geschnellt. Geboten hatten Bain und Cinven 66,25 Euro je Aktie.

Eine Kaufempfehlung des Analysehauses Warburg Research gab den Aktien der Software AG frischen Schwung. Mit einem Plus von 1,96 Prozent auf 36,375 Euro ließen sie den Bereich um die 36-Euro-Marke hinter sich, der zuletzt mehrfach eine zu hohe Hürde gewesen war. Analyst Andreas Wolf hält die Papiere auch wegen des Gewinnwachstums für attraktiv.

Sixt-Papiere waren mit einem Minus von 5,27 Prozent schwächster Wert im SDax. Händler führten dies auf Gewinnmitnahmen zurück, nachdem der Kurs seit Mitte Juli um mehr als 20 Prozent gestiegen war und in der Vorwoche ein Rekordhoch erreicht hatte. Der Autovermieter hatte zuvor gute Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht und die Jahresprognose erhöht.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,02 Prozent auf 141,50 Punkte. Der Bund-Future stieg am frühen Abend um 0,33 Prozent auf 164,40 Punkte. Für einen Euro wurden 1,1817 US-Dollar gezahlt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1761 (Freitag: 1,1740) Dollar festgesetzt.