Fiat macht Teil der Verluste wett

Banktitel dürften auch in Deutschland unter besonderer Beobachtung stehen. Die Deutsche Bank verlor am Donnerstag satte 3,5 Prozent, die Commerzbank fast 2,7. Am Freitag erholte sich der Kurs beider Geldhäuser und gewann etwa 1,5 Prozent. Zudem gehörte Fresenius Medical Care mit einem Kursplus von 0,8 Prozent zu den Favoriten. Der Dialysekonzern erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen eine Anordnung der Gesundheitsbehörde CMS, der zufolge Wohltätigkeitsorganisationen Dialyse-Patienten keine Behandlungszuschüsse mehr zahlen dürfen. Die Versorger Eon und RWE, am Vortag noch an der Dax-Spitze, bildeten mit leichten Verlusten die Schlussreihe der ersten Börsenliga.

In Mailand legten Fiat Chrysler sogar bis zu 7,6 Prozent zu. Am Donnerstag waren die Papiere des Autobauers allerdings um gut 16 Prozent eingebrochen - so viel wie noch nie. Auslöser war die Anschuldigung der US-Umweltbehörde EPA, Fiat habe eine illegale Software zur Manipulation der Abgaswerte eingesetzt. Fiat wies den Vorwurf zurück. Außerdem bekräftigte Firmenchef Sergio Marchionne die Geschäftsziele.

Ihr Augenmerk richten Anleger unter anderem auf die Zahlen zum US-Einzelhandelsumsatz im wichtigen Weihnachtsgeschäft sowie das von der Universität Michigan ermittelte Barometer für die Stimmung der Verbraucher. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. „Sollten die Einzelhandelsumsätze stark ausfallen, wäre es keine Überraschung, wenn der Dow Jones wieder an der 20.000er-Marke schnuppert und vielleicht sogar darüber schließt“, betonte Aktienhändler Markus Huber vom Brokerhaus City of London. Der US-Standardwerteindex war in den vergangenen Wochen mehrfach an dieser Hürde gescheitert.

Außerdem präsentieren mit JP Morgan, Wells Fargo und die Bank of America gleich drei US-Banken ihre Zahlen für das vierte Quartal. Spannend werde, ob die Unternehmensgewinne als wichtigste Triebfeder für Aktien von Trumps Maßnahmen profitierten, sagt Volkswirt Carsten Klude vom Bankhaus M.M. Warburg.

Am Anleihemarkt trennten sich einige Investoren von italienischen Anleihen. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel auf 1,916 von 1,891 Prozent. Nach der gescheiterten Verfassungsreform überprüft DBRS die Kreditwürdigkeit des südeuropäischen Landes. Sollte die kanadische Rating-Agentur die Bonitätsnote senken, müssten Banken für die von ihnen gehaltenen italienischen Bonds höhere Sicherheitsleistungen hinterlegen. Die Entscheidung wurde für den Abend (MEZ) erwartet.