FrankfurtAus Sorgen vor politischen Wirren in Europa haben Anleger den Euro verkauft. Die Gemeinschaftswährung sackte am Dienstag innerhalb weniger Stunden um fast einen US-Cent auf 1,0653 Dollar ab, erholte sich dann aber wieder leicht auf 1,0667. An den Anleihemärkten flüchteten Investoren in die als sicher geltenden zehnjährigen Bundesanleihen, deren Rendite fiel deshalb auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. „Die Verunsicherung nimmt bei den Anlegern deutlich zu“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

Den Aktienmärkten half der schwächere Euro dagegen auf die Sprünge, da Waren von Unternehmen aus der Euro-Zone im Welthandel günstiger werden. Der Dax legte um 0,5 Prozent auf 11.567 Punkte zu, der EuroStoxx50 gewann 0,2 Prozent auf 3.245 Zähler. Überraschend schwache Daten zur deutschen Industrieproduktion könnten die Kurse aber belasten.

Nach dem Rückschlag am deutschen Aktienmarkt sah Jochen Stanzl von CMC Markets die Gefahr weiter sinkender Kurse daher noch nicht gebannt: Viele Anleger hielten sich wegen der Unsicherheiten derzeit lieber an der Seitenlinie, schrieb der Börsenbeobachter.

Keine einheitliche Richtung fand der breitere Markt. Während der MDax der mittelgroßen Unternehmen zuletzt um ein Prozent höher bei 22.584 Punkten stand, gab der Technologie-Index TecDax um 0,2 Prozent auf 1.827 Punkte nach.

Vor allem die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich trieben Anleger um. Der Renditeabstand zwischen der zehnjährigen Staatsanleihen aus Frankreich und der aus Deutschland stieg auf 78 Punkte und war damit so hoch wie zuletzt im November 2012. Anleger sorgen sich vor allem vor einem Erfolg der rechtsextremen Partei Front National mit ihrer Chefin Marine Le Pen. Die Umfragewerte ihres Rivalen, François Fillon, sind wegen einer Korruptionsaffäre eingebrochen. Der Kandidat der konservativen Partei, der lange als Favorit galt, soll seine Frau zum Schein angestellt und darüber Hunderttausende Euro aus der Staatskasse kassiert haben.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

Le Pen will Frankreich aus der Euro-Zone herauslösen und eine Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft abhalten. Die Analysten von JP Morgan rechnen damit, dass der Euro im Falle eines Wahlsiegs der 48-Jährigen um rund zehn Prozent zum Dollar abwerten könnte. „Dunkle Wolken also für das Europa, das wir kennen?“, schrieben die Experten der Metzler Bank in einem Kurzkommentar. „Ein potenziell europafeindlicher Wahlausgang lässt die Anleger wohl doch nicht kalt.“

Deviseninvestoren griffen daher verstärkt zum Dollar und zum Yen. Der Dollar-Index, der den Wert des „Greenback“ zu anderen Währungen widerspiegelt, stieg um 0,8 Prozent auf 100,68 Punkte. So stark legte er an einem Tag zuletzt Anfang Januar zu. Die japanische Währung kletterte zum Dollar um 0,6 Prozent auf 112,41 Yen.