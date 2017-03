 Börse Frankfurt: Frankreich-Umfragen bringen Dax in Schwung?

FrankfurtDer Dax steigt vorsichtig, zuletzt lag er nur noch 0,21 Prozent im Minus. Grund dafür könnten die letzten Umfragewerte in Frankreich sein. Denn der unabhängige Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron liegt erstmals in einer Umfrage für die erste Wahlrunde vor seiner Kontrahentin vom rechtsextremen Front National, Marine Le Pen. Das könnte die Anleger mutiger stimmen. Deswegen legte wohl auch der Euro zu, und zwar um 0,26 Prozent.

Der MDax liegt am Morgen dauerhaft im Minus, zuletzt bei minus 0,32 Prozent. Auch der SDax kommt kaum voran, lag bei 0,84 Prozent im Minus und bewegt sich stets seitwärts.

In den Fokus der Anleger rückt immer mehr die Geldpolitik in den USA. Viele Experten erwarten, dass die Währungshüter dort im März die Zinsen erhöhen. Dies wäre langfristig schlecht für Aktienmärkte, da die Kursrally der vergangenen Jahre vor allem auf die extrem niedrigen Zinsen zurück geht, die Aktien gegenüber Anleihen attraktiver machten. Mit Spannung warten Anleger daher auf eine Rede von Notenbankchefin Janet Yellen im Laufe des Tages.

Gewinner unter den Aktien ist bei Börsenstart E.ON mit einem guten Plus von 1,23 Prozent gefolgt von SAP mit 0,54 Prozent. Die Liste der Verlierer im deutschen Leitindex führt am Morgen Linde mit minus 1,98 Prozent an. Auch Adidas verliert momentan und lag zuletzt mit 1,11 Prozent im Minus.

Prozent auf 1,0535 Dollar. Der Dax grenzt seine Verluste ein und notiert nur noch 0,3 Prozent im Minus. Der EuroStoxx50 dreht sogar knapp ins Plus.

Dem Anlageexperten Joachim Goldberg von der Beratungsfirma Goldberg und Goldberg zufolge sind die Chancen für ein baldiges neues Dax-Rekordhoch allerdings gering. Der Index verdanke seine jüngsten Kursgewinne nicht dem wachsenden Optimismus der Anleger, sondern der Auflösung von Wetten auf fallende Kurse. Analyst Jochen Stanzl vom Online-Brokers CMC Markets sieht darin auch die Basis für eine Fortsetzung der Hausse. „Die Börsen fallen erst, wenn die Stimmung in Euphorie umschlägt.“ Bislang überwiege aber die Skepsis darüber, wie weit die Kurse noch steigen.

Bei den Konjunkturdaten richten Anleger ihr Hauptaugenmerk auf die US-Beschäftigungsdaten am Freitag. Von diesen erhoffen sie sich die Bestätigung ihrer Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen Mitte März anheben wird. „Das Ziel der Fed von drei Erhöhungen in diesem Jahr erscheint plötzlich erreichbar“, sagt Luke Bartholomew, Investmentmanager beim Vermögensverwalter Aberdeen. „Tatsächlich muss der Markt jetzt sogar ernsthaft über die Möglichkeit von vier Zinsschritten nachdenken.“ Vor diesem Hintergrund legte der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen wie Euro oder Yen widerspiegelt, in den vergangenen Tagen rund ein Prozent zu.

Die Berichtssaison der Unternehmen ging heute in eine neue Runde. So hätten die vorläufigen Jahreszahlen des Mobilfunkdienstleisters Freenet die Erwartungen übertroffen, sagte ein Händler. Der Barmittelzufluss und der durchschnittliche monatliche Umsatz wären überraschend gewesen. Die Aktien zogen an der TecDax-Spitze um 2,18 Prozent auf 29,10 Euro an und notieren damit wieder auf dem Niveau von Anfang 2016.

Auch der Lübecker 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions übertraf die im Dezember gekappte Umsatzprognose für 2016 leicht. Die Aktien stiegen um knapp ein Prozent.

Die Aktien von Klöckner & Co im SDax fielen dagegen um mehr als 2 Prozent. Die US-Bank Goldman Sachs hatte die Kaufempfehlung für die Papiere des Stahlhändlers gestrichen. Die Aufwärtsdynamik der Stahlpreise lasse nach, sagte Analyst Eugene King.