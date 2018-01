 Börse Frankfurt: Gold-Rekordbestand in den Tresoren der Börse

Für viele Anleger gilt Gold als sicherer Hafen, als Krisenwährung im Depot sowie als Wertanlage für die Ewigkeit, weil es gegen Inflation schütze. Für sie ist das Edelmetall wie eine Versicherung in unsicheren Zeiten. So wirkt es beruhigend in Jahren heftig schwankender Kurse an Aktien- und Rentenmärkten. In diesem Jahr war Gold bei den Deutschen stärker gefragt, was sich im Preis widerspiegelte: Kostete Gold zu Jahresbeginn noch knapp 1.170 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm), sind es heute wieder 1.260 Dollar.

Vor allem die Kursausschläge in Krisenzeiten dienen als Argument dafür, dass Gold als Versicherung tauge. In der Finanzkrise beispielsweise schien das gelbe Edelmetall neben Bundesanleihen die einzige Rettung zu sein. Als alle anderen Anlageklassen rund um den Globus mehr oder weniger gleichzeitig zusammenbrachen, flohen Anleger in die vermeintlich sicheren Häfen. Auch nach dem „Ja“ der Briten zum Austritt aus der Europäischen Union macht Gold seinem Ruf alle Ehre – der Preis steigt. Nicht nur Privatanleger, sondern auch institutionelle Investoren setzen auf das Edelmetall. Die Empfehlungen gehen von einem sinnvollen fünf- bis 15-prozentigen Depotanteil aus, je nach Risikoneigung darf es auch schon einmal etwas mehr sein.

Für deutsche Anleger allerdings ist wichtig: Gold wird in US-Dollar gehandelt. Euro-Anleger gehen damit ein Wechselkursrisiko ein. In diesem Jahr lief der Devisenmarkt gegen sie. Aus dem sicher geglaubten Investment wurde eine Risikoanlage wie jedes andere Wertpapier. Wenn auch die Entwicklung des Goldpreises über die vergangenen 2 000 Jahre zum Kaufkrafterhalt beigetragen hat, bedeutet das nicht zwingend, dass Gold auf kürzere Sicht Sicherheit garantiert. Jessica Schwarzer