 Börse Frankfurt: Ifo-Index macht Europas Anlegern Mut

FrankfurtDie gute Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat Europas Börsen zum Wochenschluss angetrieben. Vor den Auftritten von Janet Yellen und Mario Draghi beim alljährlichen Notenbanker-Gipfel blieben die Handelsumsätze aber gering. Dax und EuroStoxx50 notierten Freitagnachmittag jeweils 0,2 Prozent im Plus bei 12.206 und 3450 Punkten.

Der Ifo-Index, das wichtigste Barometer für die deutsche Konjunktur, hielt sich im August nahe seines Rekordstandes. Die Aussichten für die kommenden sechs Monate sind so gut wie seit Anfang 2014 nicht mehr. "Etwaige Verunsicherungen durch den potenziell die preisliche Wettbewerbsfähigkeit und damit das Exportgeschäft belastenden starken Euro sowie die Skandale und Krisen in der Automobilwirtschaft werden von den Unternehmen offenbar recht gelassen beurteilt", fassten die Analysten der NordLB zusammen.

In den USA schrumpften die Auftragseingänge für langlebige Güter im Juli indes stärker als erwartet. Ohne einen Rückgang im Transportsektor, vor allem beim Flugzeugbauer Boeing, wäre es jedoch zu einem Anstieg gekommen, kommentierten die Analysten der Helaba. An der Wall Street zeichnete sich am Nachmittag ein etwas festerer Börsenstart ab.

Die besten Anlagen 2016 Zucker Die Preise vieler Agrarrohstoffe sind 2016 deutlich gestiegen. Am deutlichsten stieg der Preis für Rohrzucker – auch wenn über die Hälfte der Performance seit dem Herbst wieder abgeschmolzen ist. Wer an den Terminbörsen zu Jahresbeginn 100.000 Euro in Zucker anlegte, hat jetzt 132.950 Euro auf dem Konto. Grund für den Anstieg sind Aussichten auf eine sinkende Produktion. Ähnlich ist es bei Kaffee, Baumwolle und Kakao. Ein höheres Angebot ließ dagegen die Preise für Mais und Weizen fallen.

Aktien Russland Vom Absturz zu Beginn des Jahres erholten sich sowohl der Leitindex Micex als auch der Rubel deutlich. Hauptgründe dafür sind der steigende Ölpreis und nach der Trump-Wahl die Hoffnung auf ein besseres politisches Verhältnis zwischen den USA und Russland. Aus 100.000 in Russland angelegten Euro wurden so im vergangenen Jahr 152.950 Euro. Zum Vergleich: Aus 100.000 angelegten Euro wurden im amerikanischen Dow Jones - inklusive des Dollar-Anstiegs - „nur“ 116.140 Euro, im deutschen Dax waren es 106.780 Euro und im Euro Stoxx 50 der Standardwerte im Euro-Raum 100.770 Euro.

Öl Der weitere Verfall des Ölpreises schockte die Anleger zu Jahresbeginn. Bis auf das Zwölfjahrestief von 27 Dollar fiel der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Bren bis zum Februar. Er erholte sich aber deutlich, in der Hoffnung darauf, dass die Ölstaaten die Fördermengen begrenzen. was sie Ende 2016 tatsächlich machten. Aus 100.000 in Öl-Terminkontrakte investierten Euro wurden bis am Jahresende 161.080 Euro.

Zink Zink war 2016 der Rohstoff mit dem höchsten Preisanstieg. Im vergangenen Jahr stieg der Preis von Zink, das vielfach in der Industrie eingesetzt wird in Euro gerechnet um 62,84 Prozent.

Aktien Kasachstan Das zentralasiatische Land ist der zweitgrößte Ölexporteur im postsowjetischen Raum und profitierte damit deutlich vom seit Mitte Februar wieder gestiegenen Ölpreis. Wer 100.000 Euro in den gerade mal neun Werte umfassenden Kase-Index investierte, machte einen Gewinn von 66,27 Prozent.



Aktien Peru Die Aktie in Peru profitierte von der Wahl des neuen Präsidenten Pablo Kuczynski, der als liberal und wirtschaftsfreundlich gilt. Dazu sind im Leitindex Peru General S&P/BVL viele Minenwerte notiert – und die profitierten vom Anstieg der Minenpreise. Auch die Landeswertung Sol stieg. Das machte bei einer Investition von 100.000 Euro für hiesige Investoren einen Gewinn von 67.210 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Börse allerdings ein Drittel verloren.

Aktien Brasilien Vor allem das Amtsenthebungsverfahren gegen Staatschefin Dilma Rousseff trieb Brasiliens Aktienkurse und den Real nach oben, weil dadurch die Präsidentin abgelöst wurde, die das Land in die Rezession und den größten Korruptionsskandal aller Zeiten getrieben hatte. Dass inzwischen auch gegen die Regierung und Ihren Präsidenten Michel Temer Korruptionsvorwürfe bestehen, bremste die Hausse nicht – ebenso wenig wie die Tatsache, dass das Land immer noch in der Rezession feststeckt. Unter dem Strich machten Anleger, die Anfang vergangenen Jahres 100.000 Euro in Brasiliens Leitindex investierten einen Gewinn von 76.160 Euro. So viel gab es in keiner anderen Anlageklasse. Alle Angaben ohne Transaktionskosten. Stand: 30.12.2016

Am Devisenmarkt notierte der Euro vor der Rede von EZB-Präsident Mario Draghi (21.00 Uhr MESZ) bei 1,18 Dollar. Die Gemeinschaftswährung hat sich seit Jahresbeginn um rund zwölf Prozent verteuert. "Der hohe Euro-Kurs treibt Anlegern bereits jetzt Sorgenfalten auf die Stirn", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Von daher ist es unwahrscheinlich, dass Draghi eine schnelle Straffung der Geldpolitik in Aussicht stellt."

Von Fed-Chefin Yellen (Redebeginn 16.00 MESZ) erhoffen sich Börsianer Aussagen zum Abbau der billionenschweren Wertpapierbestände und zum Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung. Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank warnte aber vor überzogenen Erwartungen. "Die beiden Notenbanker werden es versuchen zu vermeiden, Aussagen zu treffen, die von den Investoren missinterpretiert werden können." Investoren müssten sich voraussichtlich bis zu den nächsten Tagungen der geldpolitischen Entscheidungsgremien gedulden.

Am Rohstoffmarkt trieben Spekulationen auf Förderprobleme im Golf von Mexiko durch den Hurrikan "Harvey" den Ölpreis in die Höhe. Er könnte sich zum stärksten Hurrikan seit zwölf Jahren entwickeln, der das US-Festland erreicht. Die Ölsorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 52,46 Dollar je Barrel (159 Liter).

Bei den deutschen Aktienwerten standen erneut Borussia Dortmund (BVB) im Rampenlicht. Spekulationen rund um den möglichen 150 Millionen Euro schweren Transfer des Spielers Ousmane Dembele zum FC Barcelona trieben die Titel des Fußball-Bundesligisten auf ein 16-Jahres-Hoch von 7,55 Euro. Dem Verein zufolge ist aber noch keine Entscheidung gefallen.

In Amsterdam fielen Ahold Delhaize zeitweise um 7,3 Prozent und waren mit 15,26 Euro so billig wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Nach der Übernahme der US-Biosupermarktkette Whole Foods hat der Online-Händler Amazon Preissenkungen für bestimmte Lebensmittel angekündigt. Das dürfte Rivalen unter Druck setzen. Der niederländisch-belgische Supermarkt-Betreiber Ahold betreibt in den USA die Kette "Food Lion".