FrankfurtMit neuem Schwung ist der Dax in den Juli gekommen Am Montagnachmittag notierte das wichtigste Börsenbarometer der Bundesrepublik ein Prozent fester bei 12.450 Punkten. Die Anleger nutzten den frischen Wind und holten sich gleich einen Teil der Punkte zurück, den sie in den vergangenen Tagen hatte liegen lassen müssen. Auf Wochensicht steht ein Verlust von 400 Punkten und mehr als drei Prozent in den Büchern. Insgesamt war der Juni schwach ausgefallen, der Deutsche Aktienindex markierte ein Minus von 2,3 Punkten – und das trotz zwischenzeitlichem Allzeithoch von 12.951 Zählern und einem Angriff auf die 13.000-Punkte-Marke. Der Euro-Stoxx-50, Leitindex der Währungsunion, kletterte um 1,2 Prozent auf 3483 Punkte.

Der Montag stand ganz im Zeichen des Produktionssektors – und die Konjunkturzahlen fielen gut aus. In Japan hatten die von der Notenbank erhobenen Daten allesamt unerwartet stark zugelegt. Der sogenannte Tankan-Bericht verbesserte sich in allen drei Werten Produktionsausblick, Investitionen und Gesamtsituation für. Damit steht der wichtige Produktionssektor Japans auf festen Füßen. In Tokio zog der Nikkei-Index daraufhin um 0,1 Prozent auf 20.055 Zähler an. Auch chinesische Eingaben konnten überzeugen, der beachtete Caixin-Index für das Produktionsgewerbe kletterte über die 50-Punkte-Marke. Der Leitindex CSI 300 verlor aber ein halbes Prozent, die Leitbörse Shanghai trat insgesamt auf der Stelle.

Es folgten die europäischen Einkaufsmanager – ebenfalls stark. Für Deutschland ergab der Index des Analysehauses Markit ein Vier-Jahres-Hoch von 59,60 Punkten. Bei 50 Zählern signalisiert der Sektor einen Wachstumskurs. Der Einkaufsmanagerindex für die gesamte Euro-Zone kletterte von 57,30 auf 57,40 Punkte. Für Frankreich fiel er leicht von 55,00 auf 54,80 Zähler, am Nachmittag folgt der US-amerikanische. Das sich in den Brexit-Verhandlungen befindende Großbritannien hingegen rutschte von 56,70 auf 54,30 Punkte ab. Die Enttäuschung darüber zeigte sich am Devisenmarkt, wo das britische Pfund auf 1,297 Dollar fiel.

Der Devisenmarkt war es auch, der für zusätzliche Kauflaune auf dem Parkett sorgte. In der vergangenen Woche noch war der Euro wegen eine Rede Mario Draghis auf ein Zwölf-Monats-Hoch geklettert, nun wertete er um 0,4 Prozent ab auf 1,1374 Dollar. Ein schwacher Euro sorgt grundsätzlich für schwache Exporte, was einen Kaufimpuls darstellt, ist die Wirtschaft im Euro-Raum und vor allem in Deutschland ausfuhrorientiert. Der EZB-Präsident redete mit seinen Worten über die Erholung und die Stärke des Euro-Raumes einem möglichen Ausstieg aus der ultra-expansiven Geldpolitik das Wort. Da waren sich Analysten, Ökonomen und die Wirtschaftsteile der Zeitungen einig. Nach der heftigen Bewegung scheint der ein oder andere Akteur nun wieder zurückzurudern.

Unter den Einzelwerten machte Thyssen-Krupp von sich reden. Wie das Handelsblatt erfuhr, soll der Essener Industriekonzern sich von seiner Stahlsparte verabschieden. Schon im Sommer plane der Vorstand die endgültige Entscheidung. Damit neigt sich eine Ära ihrem Ende, die wie keine andere für die Geschichte von Thyssen-Krupp steht, die in den letzten Jahren aber auch große Probleme bereitete. Die Aktionäre jedenfalls zeigten sich erfreut über die aus Unternehmenskreisen kolportierten Neuigkeiten. Das Papier verteuerte sich in Frankfurt um mehr als 3,5 Prozent.

Im Handelsblatt-Bericht hieß es, Thyssen-Krupp wolle sich bei einer möglichen Fusion seiner Stahlsparte mit dem indischen Rivalen Tata Steel mit weniger als 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen begnügen. „Der Artikel macht erneut klar, dass Thyssen-Chef Heinrich Hiesinger sehr an einem Ausstieg aus dem Stahlgeschäft interessiert ist“, kommentierte ein Aktienhändler.