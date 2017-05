Investoren greifen zu Gold

In der Hoffnung auf einen starken Wirtschaftsboom in der weltgrößten Volkswirtschaft durch die von Trump versprochenen massive Steuersenkungen hatten die internationalen Börsen seit der Wahl Trumps am 8. November zehn bis 20 Prozent zugelegt. Viele Börsianer halten daher eine Korrektur für längst überfällig. „Die Märkte, verzweifelt auf der Suche nach Gründen für eine Korrektur, haben in der Affäre Trump jetzt endlich einen Vorwand gefunden, nach Monaten des ausschließlichen Einatmens auch einmal auszuatmen“, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Vor diesem Hintergrund griffen weitere Investoren zum Gold. Das Edelmetall behauptete sein knapp zweiprozentiges Kursplus vom Mittwoch und kostete zeitweise 1265,04 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). Dazu trugen auch die gedämpften Spekulationen auf eine baldige US-Zinserhöhung bei: Anleger taxieren inzwischen die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Juni auf weniger als 60 Prozent. Vor einigen Tagen lag die Quote noch bei etwa 90 Prozent.

Da die Finanzwerte nach dem Wahlsieg Trumps im November zu den größten Gewinnern an den Märkten gezählt hatten, gehörten sie nun europaweit meist zu den Verlieren. Im Schnitt gaben die Kurse der Banken in der Euro-Zone rund zwei Prozent nach. Commerzbank verloren 2,3 Prozent.

Am Tag der Hauptversammlung fielen die Aktien der Deutschen Bank um bis zu 2,6 Prozent, grenzten später aber ihrer Verluste ein. Vorstandschef John Cryan erklärte, das Geldhaus habe das Schlimmste hinter sich. Zudem sollen frühere Top-Manager für Altlasten zur Kasse gebeten werden.

Die Anleger haben den Aktien der Merck KGaA am Donnerstag trotz der wie erwartet erfreulichen Quartalszahlen einen Dämpfer verpasst. Die Papiere des Pharma- und Chemiekonzerns lagen mit einem Verlust von zuletzt 1,4 Prozent im unteren Mittelfeld des Dax-Tableaus. BMW-Titel gerieten in einem europaweit schwachen Autosektor unter Druck. Sie knickten als einer der größten Verlierer im Dax um 2,4 Prozent ein.

Ein Auftragseinbruch bei Grammer ließ die Anteilsscheine des Autozulieferers um 3,6 Prozent zurückfallen. Im frühen Handel waren die Papiere um fast 10 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit Januar 2017 eingebrochen. Der Machtkampf mit dem Investor Hastor sorgt offenbar auch bei den Kunden für Verunsicherung.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,22 Prozent am Vortag auf 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,38 Prozent auf 141,72 Punkte. Der Bund Future gewann 0,24 Prozent auf 161,85 Punkte. Der Euro gab nach auf zuletzt 1,1111 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1117 (Dienstag: 1,1059) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8995 (0,9042) Euro gekostet.