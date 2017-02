Investoren loben neues Boni-System der Deutschen Bank

Signalwirkung in Sachen Zinsen bieten auch die heutigen Konjunkturtermine. Am Nachmittag kommt der US-Monatsbericht des privaten Arbeitsvermittlers ADP. Dieser gibt einen Vorgeschmack auf den offiziellen Berichts des Arbeitsministeriums am Freitag. Die amerikanischen Jobzahlen haben sich zu einem der wichtigsten Termine im Konjunkturkalender entwickelt, macht die Federal Reserve ihre Geldpolitik doch maßgeblich abhängig von der Beschäftigungssituation.

Ansonsten sorgte die Berichtssaison für die meiste Bewegung am Mittwoch. Vor allem Siemens lockte Anleger zurück aufs Parkett und bildete das Rückgrat der heutigen Dax-Erholung. Der Technologiekonzern hob seine Prognosen an, im Industriegeschäft rechne man mit einer operativen Marge von zwölf Prozent betragen. Das Ergebnis je Aktie werde sich auf bis zu 7,70 Euro belaufen, 50 Cent mehr als zuletzt veranschlagt. „Das ist eine sehr positive Überraschung“, kommentierte ein Händler. Die Profitabilität der Münchener sei sehr hoch. Aktionäre deuten die Anhebung als starkes Signal für die Entschlossenheit des Managements gewertet. Die Papiere des Dax-Schwergewichts schossen 4,8 Prozent in die Höhe und erreichten den Stand aus dem Jahre 2000.

Zu den großen Gewinnern in Frankfurt gehörte auch die Deutsche Bank. Anleger honorierten die neue Boni-Regelung des Geldhauses. Nach Informationen des Handelsblatts plant die größte Bank der Bundesrepublik ein neues Konzept zu Vorstandsvergütung. Informierten Kreisen nach soll das neue System auf der Hauptversammlung zur Abstimmung gestellt werden. Das aktuelle hatten Aktionäre auf der letztjährigen Hauptversammlung abgelehnt. Der Aufsichtsrat habe das Konzept bislang noch nicht formal abgesegnet, aber die Grundzüge seien mit Investoren besprochen worden. Die Papiere legten 1,6 Prozent zu.

Von den Vorgaben war nicht viel Schwung zu erwarten. An der Wall Street gaben die Kurse moderat nach, konnten ihre Verluste am Ende aber eingrenzen. Der Dow-Jones-Index war ein halbes Prozent leichter bei 19.864 Zählern aus dem Dienstag gegangen. Der breite S&P-500 notierte mit 2278 Punkten nur minimal unter Vortagsniveau. Die Technologiebörse Nasdaq gab 0,2 Prozent nach auf 5116 Stellen. Für Aufmerksamkeit sorgte Apple. Der US-Konzern hatte im Weihnachtsquartal mehr Smartphones verkauft als Experten erwartet hatten. Einige Analysten erhöhten noch in der Nacht ihre Kursziele. Im nachbörslichen US-Handel zogen die Aktien um drei Prozent an. Auch in Frankfurt notierten die Titel drei Prozent höher. In Japan hingegen lud der Stopp der Yen-Aufwertung zu Käufen ein. Der Tokioter Platzhirsch Nikkei schloss 0,6 Prozent fester bei 19.148 Punkten.