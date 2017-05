Keine Rückendeckung von der Konjunkturfront

Auch in den USA büßte die Industrie an Dynamik ein. Der Einkaufsmanagerindex fiel überraschend deutlich auf 54,8 von 57,2 Zählern im März, wie aus der Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorging. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 56,5 Zählern gerechnet. Schwerer dürfte für Anleger, dass auch die Konsumlaune der Verbraucher in der weltgrößten Volkswirtschaft hinter den Erwartungen zurückbleibt. Im März gaben US-Bürger weniger Geld aus als erhofft. Der private Konsum stagnierte, teilte das Handelsministerium in Washington mit. Ökonomen hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Im Fokus deutscher Anleger stehen am Dienstag ebenfalls Hinweise auf die Entwicklung der Industriekonjunktur im eigenen Land sowie in Europa. Am Vormittag werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für Deutschland, Großbritannien und die Euro-Zone veröffentlicht.

Größter Gewinner unter den Einzelwerten im Dax war ProsiebenSat.1 mit einem Kursplus von 2,4 Prozent. Unbeeindruckt zeigten sich die Aktionäre von BMW, deren Papiere mit 0,3 Prozent etwas stärker als der Markt zulegten. Die Internationale Handelskommission der Vereinigten Staaten, die USITC hatte nun offiziell Ermittlungen gegen den deutschen und mehrere japanische Automobilkonzerne aufgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, bei bestimmten Fahrzeugkomponenten gegen amerikanisches Patentrecht verstoßen zu haben. Neben BMW sind laut USITC 25 Firmen betroffen, darunter Honda und Toyota.

Europas Banken profitierten von einer Heraufstufung der Investmentbank Bernstein. Sie bewertet die Geldhäuser der Währungsunion nun mit „ Übergewichten“. Der Effekt verpuffte zumindest in Frankfurt schnell, die Commerzbank lief nahezu unverändert. Die Deutsche Bank verteuerte sich um 0,4 Prozent, obwohl es interessante Neuigkeiten für die Hauptversammlung gibt. Stimmrechtsberater Glass Lewis stellt sich gegen die Spitze der Deutschen Bank: Glass Lewis rät den Aktionären, am 18. Mai gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat zu stimmen.