Konjunkturdaten geraten in den Hintergrund

Der mögliche Eingriff Trumps in FBI-Ermittlungen und sein angeblicher Geheimnisverrat drängen die anstehenden Konjunkturdaten in den Hintergrund. Im Tagesverlauf werden neben den wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe sowie die Frühindikatoren veröffentlicht. Darüber hinaus tritt Notenbankerin Sabine Lautenschläger öffentlich auf. Von ihren Äußerungen erhoffen sich Börsianer Hinweise auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Anleger hätten große Hoffnungen auf Trumps Pläne zur Ankurbelung der Konjunktur gesetzt, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. „Der jüngste Skandal verzögert seine Pläne im günstigsten Fall und im schlimmsten Fall werden sie nicht umgesetzt.“

Unter den deutschen Aktienwerten gehörten Grammer mit einem Kursminus von 6,5 Prozent zu den größten Verlierern. Der Machtkampf mit dem Großaktionär, der Unternehmerfamilie Hastor, habe das Unternehmen im ersten Quartal Aufträge im Volumen von 300 Millionen Euro gekostet, sagte Grammer-Aufsichtsratschef Klaus Probst der Wirtschaftswoche. Der Autozulieferer holte einen chinesischen Investor ins Boot, um eine Übernahme durch die Hastors zu verhindern.

Zuletzt führten RWE mit einem Plus von 0,74 und Adidas mit einem Plus von 0,66 Prozent die Liste des Dax an. Die Deutsche Börse rutschte mit einem dicken Minus von 3,67 Prozent auf den letzten Platz, gefolgt vonThyssenkrupp mit 1,62, BMW mit 1,48 und Lufthansa mit 1,36 Prozent im Minus.

Im Blickpunkt der Börse steht heute die Hauptversammlung der Deutschen Bank. Schwarze Zahlen im ersten Quartal, weniger Altlasten, neue starke Investoren als Partner: Bei der Deutschen Bank wächst nach zwei Verlustjahren die Zuversicht.

Dennoch ist bei der Hauptversammlung des größten deutschen Geldhauses am Donnerstag in Frankfurt Kritik programmiert. Aktionäre wollen erneut versuchen, eine Sonderprüfung zum Libor-Skandal um Zinsmanipulationen durchzusetzen. Zudem empfehlen einflussreiche Stimmrechtsberater ein Votum gegen die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat.

Die Audi AG gehört zwar zu mehr als 99 Prozent dem Volkswagen-Konzern – aber die Hauptversammlung des Autoherstellers am Donnerstag in Neckarsulm verspricht dennoch spannend zu werden. Denn Aktionärsschützer haben eine Reihe von kritischen Fragen an Audi-Chef Rupert Stadler und Aufsichtsratschef Matthias Müller.