FrankfurtSpekulationen auf ein schnelleres Wachstum der Weltwirtschaft haben den Börsen am Donnerstag Auftrieb gegeben. Der Leitindex Dax kletterte bis zum frühen Nachmittag um 0,43 Prozent auf ein 20-Monats-Hoch von 11.857 Punkten, der EuroStoxx50 notierte mit 3342,47 Zählern so hoch wie zuletzt vor gut einem Jahr. Zusätzlichen Schub erhielten die europäischen Börsen von der Rekordjagd der Wall Street. Dort hatte der US-Standardwerteindex Dow Jones am Mittwoch erstmals in der Geschichte die 20.000-Punkte-Marke geknackt.

„Die ersten durchaus wirtschaftsfreundlichen Entscheidungen des US-Präsidenten Donald Trump, gepaart mit einer Berichtssaison, die bisher gar nicht schlecht verlaufen ist, tragen zur Zuversicht bei“, schrieben die Analysten der Essener National-Bank. Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets wies auf einen weiteren Aspekt hin: „Der eine oder andere erhofft sich nach dem Wahlsieg Trumps auch hierzulande einen ähnlich wachstumsfreundlichen Schwenk in der Politik vor den Bundestagswahlen.“

Vom Konjunkturoptimismus profitierte unter anderem die Investitionsgüter-Branche. Der europäische Sektor-Index, in dem unter anderem Siemens notiert ist, stieg zeitweise auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 480,40 Punkten. Gefragt waren auch die Finanzwerte, deren Index in der Spitze ein Zwölf-Monats-Hoch von 181,89 Zählern markierte. Zu den Favoriten gehörte hier die Deutsche Bank. Ihre Aktien legten rund 1,5 Prozent zu und waren mit 19,69 Euro ebenfalls so teuer wie zuletzt vor einem Jahr. Auch im Plus: Commerzbank mit rund 2,6 Prozent.

Ebenfalls gut entwickelten sich Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Kursplus von 2,1 Prozent. Der Gesundheitskonzern errang im Streit mit den US-Behörden um Zuschüsse für Dialyse-Patienten einen weiteren Punktsieg. Davon profitierte auch die Konkurrenz von Merck und Bayer: Ihre Titel lagen rund 2,2 und 2,4 Prozent im Plus.

Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners warnte allerdings vor überzogenem Erwartungen. „Risiken werden aktuell vollkommen ausgeblendet. Der Bau einer Mauer ist nicht nur Konjunkturprogramm, sondern auch Anzeichen einer protektionistischen Handelspolitik.“ Trump kündigte im Kampf gegen illegale Einwanderung einen raschen Baubeginn für die geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko an. Zudem plant der Milliardär Strafzölle auf Billigimporte.

Im Technologie-Index TecDax brachen die Aktien der Software AG um 5,2 Prozent ein. Der Anbieter von Unternehmenssoftware hatte ein Quartalsergebnis unter Markterwartungen bekanntgegeben.

Investoren schichteten am Donnerstag Geld aus Anleihen in Aktien um, weil sie sich von Letzteren höhere Gewinne erhofften. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf 0,503 Prozent, den höchsten Stand seit gut einem Jahr.

Am Devisenmarkt legte der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, nur leicht auf 100,22 Punkte zu. „Denn ob das Wachstum wirklich das hält, was sich alle versprechen, wird sich frühestens im zweiten Halbjahr zeigen, wenn die ersten Politikmaßnahmen Trumps ihre Wirkung entfalten“, betonte Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Der Euro kostete mit 1,072 Dollar einen Viertel US-Cent weniger als am Vorabend.

Bei den europäischen Einzelaktien stach STM Microelectronics mit einem Kursplus von zeitweise gut neun Prozent heraus. Ein Umsatz- und Gewinnsprung hievte die Aktien des französisch-italienischen Chip-Herstellers in Paris auf bis zu 12,23 Euro, den höchsten Stand seit neuneinhalb Jahren. Diese Zahlen und starke Quartalsergebnisse der Konkurrenten Hynix aus Korea und Xilinx aus den USA hievten den deutschen Halbleiter-Anbieter Infineon auf 17,25 Euro, den höchsten Stand seit mehr als 14 Jahren.

Diageo gewannen 4,6 Prozent und gehörten damit zu den Favoriten im Londoner Auswahlindex FTSE. Der Umsatz des weltgrößten Spirituosen-Herstellers stieg im zweiten Halbjahr 2016 dank eines starken US-Geschäfts überraschend stark um 4,4 Prozent.

Der US-Leitindex Dow Jones hatte am Mittwoch erstmals in seiner rund 120-jährigen Geschichte die Schallmauer von 20.000 Punkten durchbrochen. Wenige Tage nach Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump stieg der Standardwerteindex zeitweise um 0,9 Prozent auf ein Rekordhoch von 20.082 Zählern. „Die Trump-Rally ist wieder da“, sagte ein Börsianer.

Zum Schluss notierte der Dow-Jones-Index 0,8 Prozent höher auf 20.068 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte 0,8 Prozent auf 2298 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um ein Prozent auf 5656 Punkte.