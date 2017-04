 Börse Frankfurt: Kurse fallen nach britischer Neuwahl-Ankündigung

FrankfurtNeben der Präsidentschaftswahl in Frankreich, deren erster Wahlgang am Sonntag stattfindet, und der deutschen Bundestagswahl im Herbst steuert die Europäische Union nun auf die dritte Richtungswahl im Jahr 2017 zu: Die britische Premierministerin hat Neuwahlen für den 8. Juni ausgerufen. Sie begründete den Schritt damit, dass sich das Parlament uneinig über den geplanten EU-Austritt ihres Landes sei. „Vom Brexit gibt es kein Zurück“, betonte May aber.

Während der Kurs des britischen Pfunds positiv auf die Ankündigung reagierte, drehten die europäischen Börsen mehrheitlich ins Minus. Der deutsche Leitindex Dax sank bis zum Mittag um 0,66 Prozent auf 12 029,12 Punkte und notiert damit auf dem tiefsten Stand seit drei Wochen.

Schon in der Karwoche hatte der Dax knapp 1 Prozent verloren. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, fiel um 0,67 Prozent auf 24 110,83 Zähler. Der Technologie-Index TecDax büßte 0,53 Prozent auf 2011,94 Punkte ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es sogar um 0,93 Prozent abwärts.

Auch auf dem Londoner Aktienmarkt ging es am Dienstag abwärts. Der Index FTSE 100 fiel nach der kurzfristig angesetzten Ansprache der Regierungschefin gegen Mittag um 1,25 Prozent auf ein Tagestief von 7236 Punkten. Die Neuwahlen erhöhten die politische Unsicherheit, sagte Neil Wilson, Experte vom Broker ETX Capital. Regulär sollte erst wieder im Jahr 2020 gewählt werden. Jüngste Umfragen deuteten darauf hin, dass Mays Konservative Partei einen erheblichen Vorsprung vor der oppositionellen Labour-Partei hat und ihre Regierungsmehrheit erheblich ausbauen könnte.

Schon vor der Ankündigung konnte der deutsche Aktienmarkt seine anfänglich moderaten Gewinne nicht halten. Gebremst wird die Kauflaune der Anleger auch von internationalen politischen Unwägbarkeiten wie der Nordkorea-Krise und dem Verfassungsreferendum in der Türkei. Die Volksabstimmung vom Ostersonntag war auch am Dienstag Thema an der Börse. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Abstimmung über die Einführung eines Präsidialsystems, das ihm künftig eine noch größere Machtfülle bringt, knapp gewonnen. Die Istanbuler Börse hatte daraufhin am Montag mit einem moderaten Kursgewinn von rund einem halben Prozent reagiert, während die türkische Lira deutlich an Wert gewonnen hatte.

Aus Branchensicht standen die Stahlwerte unter Druck. Sie litten unter fallenden Preisen für Industrie-Rohstoffe wie Eisenerz, die gemeinhin an die Stahlpreise gekoppelt sind. So gehörten die Papiere von Thyssenkrupp und Salzgitter mit Verlusten von jeweils rund 1,5 Prozent zu den schwächsten Aktien in Dax und MDax.

Unter den Einzelwerten standen VW-Vorzugsaktien im Fokus der Anleger und legten um 0,6 Prozent zu. Trotz rückläufiger Verkäufe in den ersten drei Monaten rechnet Volkswagen auf seinem wichtigsten Absatzmarkt China mit einem guten Jahr. Er sei „sehr zuversichtlich“, 2017 mindestens so schnell wie der Gesamtmarkt wachsen zu können, sagte VW-China-Chef Jochem Heizmann vor der Shanghaier Automesse. Der Autobauer macht nach eigenen Angaben außerdem Fortschritte bei der Umsetzung seiner Einigung mit den US-Behörden bei Zwei-Liter-Dieselfahrzeugen und rechnet mit anziehenden Verkäufen in China. Zudem profitierte die Aktie Händlern zufolge von einer Kaufempfehlung von Experten der US-Bank Jefferies.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ihre Gewinne ausgebaut. Der Dow Jones, der Nasdaq und der S&P500 stiegen je um 0,9 Prozent. In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,3 Prozent auf 18.414 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 0,1 Prozent auf 3219 Punkte. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent tiefer bei 12.109,00 Punkten geschlossen.

Für den Nachmittag erhofften sich Anleger frische Impulse. Dann legen weitere US-Firmen wie Goldman Sachs, Bank of America und Johnson & Johnson ihre Quartalszahlen vor. Die Großbanken JP Morgan und Citigroup hatten vergangene Woche bereits für eine Überraschung gesorgt, weil sie im ersten Vierteljahr wegen eines florierender Handels mit festverzinslichen Wertpapieren deutlich mehr verdient haben als erwartet.

Die Deutsche Bank, die am 27. April über das erste Quartal berichtet, und die Commerzbank gehörten mit Kursabschlägen von je 2,2 Prozent zu den größten Dax-Verlierern. Auch europäische Konkurrenten wie Societe Generale, Credit Agricole und Barclays standen auf den Verkaufslisten.