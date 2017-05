Kursfeuerwerk in Tokio – Bilanzzahlen rücken in den Hintergrund

An den Börsen im Ausland wurde der Sieg Macrons bereits mit einem Kursfeierwerk quittiert. In Tokio kletterte der Nikkei-Index bis zu 1,8 Prozent höher; der Euro kletterte mit 1,1024-Dollar auf ein Sechs-Monats-Hoch. „Die Wahl in Frankreich ist jetzt aus dem Weg“, kommentiert der Investmentstratege Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. „Und in Deutschland erholen sich die regierenden Christdemokraten. Die politischen Risiken in Europa nehmen ab.“

An der australischen Leitbörse in Sydney notierte der Index für 200 führende Werte zu Beginn 0,8 Prozent im Plus bei 5882 Punkten. In Seoul stieg der Kospi-Index zu Beginn um einen halben Prozent, während in Taipeh der Taiex um 0,2 Prozent höher in den Tag ging. Der Hang-Seng-Index in Hongkong startete mit einem Plus von 0,52 Prozent.

„Der Sieg von Macron in der französischen Präsidentenwahl wird von den Märkten willkommen geheißen, obwohl er seit der ersten Wahlrunde schon weithin erwartet worden war“, sagte Matthew Siddle von Fidelity Investment der „South China Morning Post“. Wie Macron sein Programm umsetzen könne, werde davon abhängen, ob er bei der Parlamentswahl im Juni eine Mehrheit erreichen könne. Deswegen sei es zu früh zu sagen, was die Auswirkungen sein werden. Der Optimismus sei aber groß.

Die Wahl in Frankreich dominiert zum Wochenauftakt zwar das Börsengeschehen. Doch es ist nicht das alleinige Ereignis, das die Anleger beschäftigt. In ihrem Fokus stehen erneut jede Menge Firmenbilanzen. So legt rund ein Dutzend Dax-Werte in der neuen Woche Zahlen vor. Dazu gehören unter anderem die Commerzbank, Münchener Rück und E.ON(jeweils Dienstag), sowie Deutsche Telekom (Donnerstag) und Allianz (Freitag). Im Ausland öffnen noch einige Nachzügler ihre Bücher wie Walt Disney am Dienstag. Am Freitag gibt außerdem der weltgrößte Stahlkocher ArcelorMittal seine Quartalsergebnisse bekannt.

Bislang hat rund die Hälfte der europäischen Großkonzerne Zahlen vorgelegt. Reuters-Daten zufolge übertrafen rund 80 Prozent von ihnen beim Umsatz die Markterwartungen. Unter den Industrie-Unternehmen liegt die Quote sogar bei über 95 Prozent. Experten rechnen für das erste Quartal mit einem Gewinnplus von durchschnittlich knapp 14 Prozent. Damit bewegen sich heimische Konzerne auf Augenhöhe mit der US-Konkurrenz.