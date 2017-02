 Börse Frankfurt: Kursparty nach Trumps Rede?

Warten auf Trumps Rede Viele Investoren erhoffen sich von der Trump-Rede Details zu seinen im Wahlkampf versprochenen Infrastrukturmaßnahmen und Steuererleichterungen. (Foto: dpa)

Frankfurt/DüsseldorfWenige Stunden vor einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Präsident Donald Trump halten sich die Anleger zurück. Am Dienstag startete der Dax mit einem leichten Plus in den Handel und notierte bei 11.836 Punkten.

Viele Investoren erhoffen sich von der Trump-Rede Details zu seinen im Wahlkampf versprochenen Infrastrukturmaßnahmen und Steuererleichterungen. Donald Trump tritt erstmals vor den Kongress. Er hat bereits angekündigt, mehr Geld für Verteidigung ausgeben zu wollen, dafür werde es Budgetkürzungen unter anderem im Umweltamt geben.

Gleichzeitig wächst die Sorge der Börsianer vor einem Auseinanderbrechen der Euro-Zone. Mehr als jeder Vierte kann sich in den kommenden zwölf Monaten den Abschied mindestens eines Landes aus der Währungsunion vorstellen, teilte die Investmentberatung Sentix am Dienstag zu ihrer Umfrage unter mehr als 1000 Investoren mit.

Zu Jahresbeginn waren es nur gut 21 Prozent. „Die Euro-Krise tritt erneut ins Rampenlicht“, sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. „Und dieses Mal besteht das Drama gleich aus drei Hauptakteuren: Griechenland, Italien und Frankreich.“ Das Risiko einer Ansteckung anderer Länder werde mit 45 Prozent höher beziffert als während der Schuldenkrise 2012/2013.

Griechenland spricht derzeit mit seinen internationalen Geldgebern über Reformen, von denen die weitere Auszahlung von Krediten abhängt. In Frankreich blicken Investoren mit Sorge auf das Erstarken des rechten Front Nationale vor der Präsidentschaftswahl. Auch in Italien haben die Euro-Skeptiker Zulauf bekommen.

Auf Trab hält Anleger auch die Bilanzsaison. Der Baukonzern Hochtief zahlt nach einem Gewinnzuwachs seinen Aktionären eine deutlich höhere Dividende. Darüber hinaus legen Salzgitter, Hapag-Lloyd und Elringklinger ihre Bilanzen vor.

Von Konjunkturseite stehen die Verbraucherpreise für die Euro-Zone auf den Terminkalendern. Sie könnten Aufschluss darüber geben, wie lange die EZB noch an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten wird.

An der Wall Street drehten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland ins Plus. Der Dow Jones beendete am Montag die Sitzung 0,1 Prozent höher, während der Nasdaq 0,3 Prozent gewann. Der S&P 500 stieg um 0,1 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,1 Prozent auf 19.119 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 3230 Punkten.