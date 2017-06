 Börse Frankfurt: Kursrutsch an der Wall Street zieht Dax ins Minus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Frankfurter Börse Die Aktien der Pasta-Kette Vapiano hatten bei ihrem Börsendebüt am Dienst mit 24 Euro über ihrem Ausgabepreis von 23 Euro geschlossen. (Foto: Reuters)

FrankfurtBelastet vom vom Kursrutsch an der Wall Street und einem teureren Euro ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch erneut tiefer gestartet. Der Dax verlor in den ersten Handelsminuten 0,86 Prozent auf 12.561 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte 0,90 Prozent auf 24 674,06 Punkte ein, nachdem er am Dienstag bereits um fast 1,5 Prozent abgesackt war. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,28 Prozent auf 2216,73 Zähler nach unten. Bei dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Minus von knapp 1 Prozent zu Buche.

Spekulationen auf eine baldige Straffung der EZB-Geldpolitik trieben die Gemeinschaftswährung auf ein Zwölf-Monatshoch von 1,1366 Dollar. EZB-Chef Mario Draghi hatte sich am Vortag optimistisch zur Konjunktur geäußert, was am Markt als eine gewachsene Bereitschaft der Europäischen Zentralbank zur Straffung der Geldpolitik gedeutet wurde.

Anleger zeigten sich zudem verunsichert von der Entscheidung der Republikaner im US-Senat, ihre Abstimmung über einen Rückbau der Gesundheitsreform von Ex-Präsident Barack Obama zu verschieben. Das Vorhaben gilt unter Investoren auch als Hinweis dafür, ob Obamas Nachfolger Donald Trump in der Lage ist, die mit Spannung erwartete Steuerreform umzusetzen.

Wenig gefragt waren Technologiewerte, nachdem es an der Wall Street erneut einen Kursrutsch gegeben hatte. Investoren sorgten sich um die Bewertungen im amerikanischen Tech-Sektor, sagten Analysten. Infineon-Papiere gaben 1,9 Prozent ab.

Mit Interesse blickten Investoren auf die auslaufende Zeichnungsfrist für den Börsengang von Delivery Hero. Insidern zufolge stoßen die Papiere des Essenslieferdienstes auf große Nachfrage. Die Erstnotiz ist für Freitag geplant. Die Aktien der Pasta-Kette Vapiano hatten bei ihrem Börsendebüt am Dienstag mit 24 Euro über ihrem Ausgabepreis von 23 Euro geschlossen.

An der Wall Street trübte ein Kursrutsch bei Technologiewerten die Stimmung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,5 Prozent tiefer bei rund 21.311 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,8 Prozent auf 2419 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank 1,6 Prozent auf rund 6147 Stellen. In Japan verlor der Standardwerte-Index Nikkei am Mittwoch 0,3 Prozent.