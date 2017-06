 Börse Frankfurt: Kursrutsch des Euros dämmt Dax-Verluste ein

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtEin zwischenzeitlicher Kursrutsch des Euros am Mittwochnachmittag hat die Laune der Anleger am deutschen Aktienmarkt etwas aufgehellt. Denn ein schwächerer Euro erleichtert den Export. Der Dax notierte zuletzt nur noch mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 12.632 Punkten. Zuvor war der deutsche Leitindex zwischenzeitlich um rund ein Prozent auf ein Fünf-Wochentief von 12.536 Punkten gefallen. Der Euro notierte am späten Nachmittag bei 1,1376 US-Dollar.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte zuletzt 0,3 Prozent auf 24.813 Punkte ein, nachdem er am Dienstag um fast 1,5 Prozent abgesackt war. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 1,3 Prozent auf 2215 Zähler nach unten. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 bewegte sich kaum vom Fleck.

Nach Informationen aus Notenbank-Kreisen sieht sich die Europäische Zentralbank bei den jüngsten Äußerungen ihres Präsidenten Mario Draghi missverstanden. Seine Aussagen von der Notenbank-Konferenz in Sintra vom Dienstag seien als ausgewogenes Statement gedacht gewesen, das einerseits das solide Wachstum im Euroraum und andererseits die Notwendigkeit einer weiteren geldpolitischen Unterstützung betonen sollte, zitierte die Nachrichtenagentur Bloomberg mehrere mit der Sache vertraute Personen. Draghis Bemerkungen hatten zunächst für starken Auftrieb beim Euro gesorgt, weil sie als Hinweis auf eine weniger lockere Geldpolitik verstanden worden waren.

„Da ist wohl was schiefgelaufen bei der EZB-Kommunikation“, sagte ein Börsianer. „Mehr Verwirrung als Nutzen.“ Investoren hatten Draghis optimistische Aussagen zur Konjunktur als Fingerzeig gedeutet, dass die Notenbank im September eine Drosselung ihrer Anleihekäufe ankündigen könnte. Aktuell pumpt die Notenbank monatlich 60 Milliarden Euro in die Finanzmärkte.

Parallel dazu notierte der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, mit 96,138 Punkten zeitweise so niedrig wie zuletzt vor knapp acht Monaten. US-Notenbankchefin Janet Yellen hatte am Dienstag bekräftigt, dass der Leitzins behutsam angehoben werden soll. „Der Markt fühlt sich entsprechend in seiner Erwartung, dass bis Ende 2018 kaum noch Zinserhöhungen seitens der Fed kommen, bestätigt“, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke.

Verstärkt werde diese Einschätzung durch den erneuten Rückschlag für die geplante Abschaffung der US-Gesundheitsreform Obamacare, fügte sie hinzu. Der Senat verschob eine Abstimmung darüber. Da es US-Präsident Donald Trump offenbar schwer falle, seine Ideen in den eigenen Reihen durchzusetzen, schwänden die Hoffnung auf eine baldige Umsetzung seiner Steuersenkungs- und Investitionspläne.

Im Dax litten die Aktien der Technologiewerte besonders unter dem Kursrutsch an der Nasdaq. SAP und Infineon verloren ein Prozent. Ein erneuter Ausverkauf bei US-Technologieaktien hatte auch hierzulande die Kurse nach unten gezogen. Investoren stellten langsam die Bewertungen im amerikanischen Tech-Sektor infrage, sagten Analysten. Hinzu kämen Konjunktursorgen. „Denn Technologiefirmen spüren konjunkturelle Flauten deutlicher als die Old Economy“, hieß es bei der Postbank. Auch die Aktien von Dialog Semiconductor, AMS, STMicro und ASM International gaben bis zu vier Prozent nach.

Die Aktien der Lufthansa zogen derweil um mehr als drei Prozent an. Für die Anteilscheine der Commerzbank ging es um 2,7 Prozent nach oben.