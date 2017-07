FrankfurtSpekulationen über steigende Zinsen und wieder fallende Ölpreise haben Börsianer am Freitag verunsichert. Dax und EuroStoxx50 rutschten um je 0,2 Prozent auf 12.355 und 3456 Punkte ab, nachdem sie bereits am Donnerstag Federn lassen mussten. Damit büßte der deutsche Leitindex seine kompletten Wochengewinne wieder ein. Unsicherheiten mit Blick auf eine mögliche Straffung der Geldpolitik, Spannungen mit Nordkorea, ein schwacher Ölpreis und steigende Anleiherenditen seien nur ein paar Gründe, weshalb sich Anleger auf dem Rückzug befänden, sagte Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Der Preis für ein Fass der Ölsorte Brent aus der Nordsee sackte aus Sorge vor einem Anhalten der globalen Ölschwemme um 2,8 Prozent auf 46,75 Dollar ab.

In der Hoffnung auf ein Ende der ultralockeren Geldpolitik in der Euro-Zone und bald wieder steigende Zinsen trennten sich Anleger von Staatsanleihen. Das trieb die Renditen weiter nach oben. Die für die Euro-Zone richtungsweisende zehnjährigen Bundesanleihe rentierten mit 0,579 Prozent auf dem höchsten Stand seit eineinhalb Jahren. „Die Börsen müssen gerade erkennen, dass sie nicht alles haben können. Es können nicht die Unternehmensgewinne steigen und die Wirtschaft stark wachsen, aber gleichzeitig die Zinsen tief bleiben“, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. „Also fängt jetzt ein Prozess an, in dem Investoren Staatsanleihen verkaufen, was zu steigenden Marktzinsen führt.“

Wie Deutsche ihr Vermögen verteilen – und welche Folgen dies hat Wo steckt das viele Geld? Sparbuch und Co. werfen wegen der Zinsflaute kaum noch etwas ab, zugleich nagen die Niedrigzinsen an der Rendite von privaten Renten- und Lebensversicherungen. Dennoch liegt das Geld vor allem auf Girokonten, es steckt in Sparbüchern oder Lebensversicherung. Der größte Posten waren der Bundesbank zufolge Ende vergangenen Jahres Bargeld, Geld auf Girokonten oder Spareinlagen mit insgesamt 2.200 Milliarden Euro. Weitere 2.113 Milliarden Euro steckten in Versicherungen und Pensionseinrichtungen. 2016 hatten einer GfK-Umfrage zufolge 40 Prozent der Bundesbürger ihr Geld auf einem Sparbuch angelegt – wohlwissend, dass es sich um eine unattraktive Form der Geldanlage handelt.

Was ist mit Aktien? Die meisten Menschen in Deutschland meiden Aktien nach wie vor. Die Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland sank im vergangenen Jahr sogar wieder unter die Marke von neun Millionen. „Die Deutschen sind eben leider immer noch kein Volk der Anleger, sondern ein Volk der Sparer - daran hat selbst die anhaltende Niedrigzinsphase bis heute nichts ändern können“, meint der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler.



Welche Folgen hat das? Sparer verzichten nicht nur auf Gewinne durch steigende Börsenkurse, sondern auch auf Dividenden. Nach Berechnungen von Aktionärsvertretern schütten allein die 30 Börsenschwergewichte im Leitindex Dax in diesem Jahr die Rekordsumme von 31,6 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner aus. Die Gewinnbeteiligung bei 640 untersuchten Aktiengesellschaften steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 9 Prozent auf die Bestmarke von insgesamt 46,3 Milliarden Euro.

Sind Aktien immer eine gute Wahl? Nicht unbedingt. Zwar gelten die Anteilsscheine langfristig als lukrative Geldanlage. Wer beispielsweise Ende 1995 Aktien kaufte und bis Ende 2010 hielt, habe in diesem Zeitraum im Schnitt 7,8 Prozent Rendite pro Jahr erzielt, rechnet das Deutsche Aktieninstitut (DAI) vor. Doch nicht jede Aktie zahlt sich aus - wie die DSW-Liste der 50 „größten Kapitalvernichter“ zeigt. Wer dort investierte, musste herbe Kursverluste hinnehmen, „die durch die Dividendenzahlungen meist nicht ansatzweise kompensiert werden konnten“, wie Tüngler erläutert.

Wie ist der Reichtum verteilt? Darüber gibt die Analyse der Bundesbank keine Auskunft. Der aktuelle Armut- und Reichtumsbericht der Bundesregierung kommt aber zu dem Ergebnis, dass die reichsten zehn Prozent der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Netto-Vermögens besitzen. „Die untere Hälfte nur ein Prozent“, erläuterte Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) jüngst. Von dem seit Jahren anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland profitieren danach vor allem die Reichen. „Die unteren 40 Prozent der Beschäftigten haben 2015 real weniger verdient als Mitte der 90er Jahre“, so die Ministerin.

Analysten der Commerzbank rechnen aber nicht mit noch lange anhaltenden Spekulationen darüber, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zügel strafft. „Wir halten an unserer Sicht fest, dass die Zinserhöhungserwartungen überzogen sind“, sagte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen. „Da die Kerninflation im Euroraum noch längere Zeit sehr niedrig bleiben wird, wird die EZB wohl kaum ihre Zinsen schon im nächsten Jahr erhöhen.“ Der Euro ruhte sich auf seinen jüngsten Gewinnen aus und trat bei 1,1412 Dollar auf der Stelle.

Bewegung in die Devisenmärkte könnte der offizielle Bericht zum US-Arbeitsmarkt am Nachmittag bringen. Experten gehen davon aus, dass im Juni 179.000 neue Stellen geschaffen wurden nach 138.000 im Mai. „Bei schwachen Zahlen wäre ein Wochenschlusskurs über 1,1450 Dollar möglich“, prognostizierte Stanzl. Die Daten sind für Investoren wichtig, weil die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre Geldpolitik unter anderem danach ausrichtet.

Einen Blick warfen Anleger auch nach Hamburg, wo das Treffen der 20 Staats- und Regierungschefs beginnt. „Der G20-Gipfel hat keine unmittelbare Auswirkung auf die Börsen, aber dadurch rücken die derzeitigen geopolitischen Spannungen – wie etwa mit Nordkorea - stärker ins Blickfeld“, sagte ein Händler.

Schlusslicht im Dax waren die Aktien von ProSiebenSat.1, die 2,2 Prozent verloren. Nachdem am Donnerstag bereits eine skeptische Studie der US-Bank JPMorgan für Wirbel gesorgt hatte, äußerte sich nun auch die französische Investmentbank Exane BNP Paribas vorsichtig zu den Papiere des Medienkonzerns. Gefragt waren hingegen europaweit Aktien aus der Versorgerbranche. So zogen die Papiere von RWE und Eon um jeweils gut drei Prozent an, zudem gewannen die Anteilscheine von Innogy mehr als zwei Prozent.

Bei den Einzelwerten stachen am deutschen Aktienmarkt die Titel des Motorenbauers Deutz hervor. Sie brachen um 12,4 Prozent ein, nachdem der schwedische Lkw-Hersteller Volvo über Nacht seinen kompletten 25-Prozent-Anteil auf den Markt geworfen hat.

Im Nebenwerteindex MDax legten Stada um zwei Prozent zu. Insidern zufolge kaufte sich der aktivistische Hedgefonds Elliott bei dem Arzneimittelhersteller ein, bei dem kürzlich eine Übernahme durch die Finanzinvestoren Bain und Cinven gescheitert ist.

An der Börse in Paris standen Carrefour mit einem Kursverlust von 4,5 Prozent im Fokus. Anleger sorgten sich davor, dass der Einzelhandelskonzern seine Prognosen für 2017 nicht erfüllen kann.