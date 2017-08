 Börse Frankfurt : Lufthansa-Aktien im Aufwind

FrankfurtAm deutschen Aktienmarkt setzen die Anleger auch am Dienstag weiter auf eine Entspannung im Nordkorea-Konflikt. Nach fast einer Woche kehrte der Dax früh wieder über die Marke von 12 200 Punkten zurück, bevor ihn dann aber wieder etwas die Kraft verließ. Zuletzt lag er noch 0,3 Prozent höher bei 12 200 Zählern. Er knüpfte so an seine Erholungsbewegung vom Vortag an, als er bereits mehr als ein Prozent gewonnen hatte.

Der MDax der mittelgroßen Werte egalisierte derweil einen Großteil seiner frühen Gewinne und stand zuletzt nur noch knapp mit 0,1 Prozent im Plus bei 24 806 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,2 Prozent auf 2261 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 stand mit 0,3 Prozent im Plus.

Während sich Südkorea sowie die EU an ihren Bemühungen für eine friedliche Lösung des Nordkorea-Konflikts einsetzen und China damit beginnt, UN-Sanktionen gegen das Nachbarland umzusetzen, hat Machthaber Kim Jong Un seine Pläne für einen Angriff auf die US-Pazifikinsel Guam vorerst zurückgestellt. Über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA kündigte er an, das Verhalten der USA vorerst „ein wenig länger“ beobachten zu wollen.

Bei den Einzeltitel standen die Titel der Fluggesellschaften im Fokus: Lufthansa-Aktien bauten ihre Gewinne am Dienstag nach der Bekanntgabe eines Insolvenzantrages der Air Berlin auf mehr als zwei Prozent aus. Wie Air Berlin mitteilte, werden Verhandlungen mit der Lufthansa und weiteren Beteiligten über die Veräußerung von Betriebsteilen geführt. Die Air-Berlin-Aktien waren zuletzt noch vom Handel ausgesetzt. Der letzte börsliche Kurs liegt bei 76 Cent. Außerbörslich bei Lang & Schwarz liegt die Notierung bei 65 Cent, ein Minus von 12,5 Prozent.

Ein Grund für die steigenden Kurse bei Lufthansa: Deren Billigflugtochter Eurowings hat bereits seit dem Frühjahr mindestens 30 Maschinen samt Personal von Air Berlin in ihren Flugbetrieb integriert. Nun hoffen die Anleger auf weitere preiswerte Käufe der Kranich-Airline.

Wegen eines schwachen zweiten Quartals und eines gestrichenen Mittelfristziels sanken Aktien des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S um mehr als vier Prozent. Ein ursprünglich für 2020 angepeiltes operatives Ergebnis (Ebitda) von rund 1,6 Milliarden Euro sei nicht mehr realistisch, teilte der MDax-Konzern mit. Die Aktie notiert nur noch knapp über ihrem Jahrestief.

Im Dax blieben die Blicke der Anleger auf den Bankensektor gerichtet, der sich am Vortag deutlich erholt hatte. Nun ging es für die Titel der Deutschen Bank jedoch am Dax-Ende postwendend wieder um 0,82 Prozent nach unten.

Thyssen-Krupp-Papiere dagegen gehörten mit plus 1,2 Prozent wie schon am Vortag zu Gewinnern. Laut Händlern profitiert die Aktie weiterhin von der Hoffnung auf eine baldige Entscheidung in der „Tata-Frage“, die seit Monaten in der Schwebe ist. Analyst Ioannis Masvoulas rechnet zeitnah mit einer Einigung auf eine Zusammenlegung des europäischen Stahlgeschäfts mit den entsprechenden Aktivitäten der Inder.

Auch unter den Nebenwerten bewegten zahlreiche Analystenkommentare den Kurs. Talanx-Aktien etwa stiegen an der MDax-Spitze um mehr als 5 Prozent und damit in Richtung ihres Rekordhochs. Titel der Deutschen Pfandbriefbank bauten ihre Kursgewinne vom Vortag um 2,39 Prozent auf ein Hoch seit Mai aus.

Im TecDax sorgten die Aktien von Evotec weiterhin für Aufsehen: Sie knüpften mit plus 1,13 Prozent an ihre Rally der vergangenen Tage an. Zwischenzeitlich erreichten sie mit 14,90 Euro ihren höchsten Stand seit 2001. Im SDax jedoch kamen die Anteilsscheine von Patrizia Immobilien und HHLA wegen negativer Analystenstimmen vom Bankhaus Lampe und der UBS mit 1,88 und 2,42 Euro unter Druck.

Der Einstieg des aktivistischen Hedgefonds Corvex Management hat am Dienstag den Anlegern Appetit auf Danone-Aktien gemacht. Ihr Kurs stieg in Paris um rund drei Prozent auf 68,40 Euro. Damit zählten die Papiere im Euro Stoxx 50 zu den Top-Favoriten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf Insider berichtet, der Fonds besitze Anteile im Wert von 400 Millionen Euro, weil er Danone an der Börse für deutlich unterbewertet halte. Am Montag hatte ein Bericht der „New York Post“ über das angebliche Interesse von Kraft Heinz und Coca-Cola die Aktien um mehr als zwei Prozent in die Höhe getrieben.