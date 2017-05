"Markt bleibt anfällig für Rückschläge"

Top-Favorit im Dax wie im Euro Stoxx 50 waren Fresenius mit einem Plus von 4,2 Prozent auf ein Rekordhoch von 78,69 Euro. Der Gesundheitskonzern hatte im ersten Quartal vom Kauf des spanischen Klinikbetreibers Quironsalud und Zuwächsen bei der Dialysetochter FMC profitiert und seine Ziele angehoben. Die ebenfalls im Dax gelisteten FMC konnten mit ihren Zahlen aber nicht punkten, sie verloren knapp ein Prozent.

Im TecDax rutschten Dialog Semiconductor um rund drei Prozent ab. Der Großkunde Apple hatte die Anleger mit seinem Zwischenbericht nicht überzeugt. Die auf Xetra gehandelten Aktien des iPhone-Herstellers verloren zwei Prozent.

Im MDax vergraulte Hugo Boss mit seinem Zwischenbericht die Aktionäre: Die Aktien brachen um 6,4 Prozent auf 64,82 Euro ein. Den Anlegern missfiel vor allem der sinkende Umsatz im Online-Geschäft des Modekonzerns. „Der Umsatzrückgang um 27 Prozent im eigenen Online-Geschäft im ersten Quartal ist als sehr enttäuschend zu werten“, urteilte DZ-Bank-Analyst Herbert Sturm. Den Kurseinbruch bezeichnete ein Händler aber als übertrieben. „Anscheinend spielen da auch Gewinnmitnahmen eine Rolle“, sagte er mit Blick auf die Kursgewinne der Aktie seit Jahresbeginn von rund 19 Prozent. Die bekräftigte Jahresprognose des Unternehmens zeige, dass eine Erholung im Gange sei, hieß es bei Equinet. „Es gibt zwar Risiken und es ist eine Menge zu tun, aber die positiven Nachrichten sollten anhalten.“

Für Teilnehmer und Leser der Handelsblatt-Sentimentumfrage kam das gestrige neue Rekordhoch nicht überraschend. „Die Gefahr für deutsche Anleger steigt, die Rally zu verpassen, sollte der Leitindex weiter ansteigen“, erläutert Börsenexperte Stephan Heibel, der die wöchentliche Umfrage unter mehr als 2400 Anlegern auswertet, am gestrigen Dienstag. Denn die Kaufbereitschaft unter deutschen Anlegern sei kaum vorhanden, die Investitionsquote ebenfalls gering.

„Dieses Stimmungsmuster haben wir in den vergangenen Wochen bereits mehrfach gesehen“, erinnert Heibel. Kursanstiege im Dax werden seit Wochen für Gewinnmitnahmen genutzt, man freue sich über die erzielten Kursgewinne. Doch genug ist genug, denken sich die Anleger immer wieder, und warten nun auf günstigere Kaufgelegenheiten.

Doch die Rechnung könnte nicht aufgehen. Denn Anleger setzen vielfach auf fallende Kurse bei gleichzeitig niedriger Investitionsquote. „Hier werden keine Absicherungspositionen eingegangen, denn was soll noch abgesichert werden, wenn die wesentlichen Positionen schon verkauft wurden?“, fragt Heibel rhetorisch. Denn wenn Anleger nach einen Allzeithoch Gewinne mitnehmen: Welche Positionen werden dann noch abgesichert?

„Da das Aktienbarometer nahezu auf Tageshoch aus dem Handel ging, winkt dem Dax heute möglicherweise der unmittelbare Ausbau des bisherigen Rekordlevels“, meinte Jörg Scherer, technischer Analyst bei der Düsseldorfer Bank HSBC, vor der Eröffnung. Für Charttechniker ist es derzeit schwierig, neue Kursprognosen zu erstellen, weil sich der deutsche Leitindex auf neuen Rekordmarken aufhälten. „Uncharted territory“ nennen das die Experten.

Einen Blick auf die Handelsumsätze werfen die Analysten der Hessischen Landesbank (Helaba). Da die Wahl in Frankreich am kommenden Sonntag ihre Schatten voraus und in dieser Woche weitere, wichtige Events auf der Agenda, „überrascht es nicht, dass die Handelsumsätze zu wünschen übrig lassen.“ Gestern lagen diese, bei steigenden Kursen, unterhalb des 10-Tage-Durchschnitts. An den beiden Vortagen, als es für den Dax tendenziell abwärts ging, wurde der Durchschnittswert übertroffen. „Dies zeigt, neben anderen technischen Warnsignalen, dass der Markt weiterhin anfällig für Rücksetzer bleiben sollte“, meinen die Experten.

Die Experten des Börsenstatistik-Magazins Index-Radar sehen für den Dax durchaus noch etwas Luft nach oben. Allerdings geben sie auch zu bedenken, dass mit weiteren Rekorden die Bereitschaft der Investoren zu Gewinnmitnahmen steigt.